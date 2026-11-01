Carlos Alcaraz conquista el ATP 500 de Viena y firma su título 28 para entrar al Top 3 español

Carlos Alcaraz firmó una actuación sobresaliente en la capital austriaca para proclamarse campeón del ATP 500 de Viena tras superar con contundencia al australiano Alex De Miñaur por un marcador de 6-1 y 6-4.

El tenista español necesitó menos de una hora y media sobre la pista para sentenciar la final y levantar su primer trofeo en este certamen. Con este resultado, Alcaraz extiende además su invicto particular frente al oceánico, estableciendo un dominante historial favorable de 7-0.

El camino hacia la gloria incluyó una sólida victoria previa frente al ruso Daniil Medvedev en las semifinales, consolidando una semana de menos a más en la que el murciano desplegó su versión más sólida sobre pista dura bajo techo.

Pese a la superioridad mostrada en el marcador y en los enfrentamientos directos previos, Alcaraz reconoció en rueda de prensa la dificultad que entraña medir su juego ante un rival de las características de De Miñaur:

“Su estilo es muy peligroso. Tiros muy planos que deslizan mucho y botan muy bajo. Es muy difícil aumentar la potencia que quiero en cada punto y en cada bola. Es muy rápido, así que tienes que ganar cada punto. Puedes hacer un golpe ganador contra cualquier otro, excepto con él. Tenía que estar muy centrado en eso, así que sabía que tenía que empezar el partido muy concentrado, aumentando mi velocidad, mi ritmo en cada tiro”.

Carlos Alcaraz conquista su título número 28 en su carrera REUTERS

Alcaraz alcanza los 28 títulos como profesional y escala en el ranking histórico español

La victoria en tierras austriacas representa un nuevo hito en la trayectoria del murciano, quien continúa agigantando su palmarés en el circuito profesional. Con este triunfo en el certamen vienés, Carlos Alcaraz sumó el título número 28 de su carrera, ratificando su estatus en la élite del tenis mundial.

Con este campeonato, Alcaraz se posiciona en el tercer lugar histórico en solitario entre los tenistas españoles masculinos con más trofeos en el circuito ATP, desempatando con David Ferrer (27) y acortando distancias en el selecto grupo liderado por las mayores leyendas del tenis nacional: