Carlos Alcaraz firma su pase a la gran final en Viena

El tenista español Carlos Alcaraz, actual número 3 del ranking mundial de la ATP, continúa mostrando un nivel superlativo en el tramo final de la temporada tras sellar este sábado su clasificación a la Gran Final del Torneo de Viena, Erste Bank Open, ATP 500.

Alcaraz superó en Semifinales al ruso Daniil Medvédev por 6-4 y 7-6(2), y ahora esperará en la lucha por el título al ganador de la otra Semifinal del cuadro principal, la cual enfrenta al primer cabeza de serie del torneo y número 2 del mundo, el alemán Alexander Zverev, contra el australiano Álex de Miñaur.

Con este triunfo ante Medvédev, Alcaraz no solo certificó su boleto al choque decisivo en la capital austriaca, sino que extendió su formidable racha invicta en torneos de categoría ATP 500. A lo largo del certamen, el de El Palmar ha dejado en el camino a rivales poderosos como Karén Jachánov, Nikoloz Basilashvili, Tommy Paul y el propio Medvédev.

Redención tras la gira asiática

El avance de Alcaraz a la final llega como una contundente respuesta a su reciente paso por la gira en Asia. Si bien el español se coronó campeón en el ATP 500 de Tokio tras derrotar en la Final al checo Jiří Lehečka, posteriormente sufrió un tropiezo inesperado en la tercera ronda del Masters 1000 de Shanghái al caer frente al belga Zizou Bergs.

El descalabro llevó al murciano y a su equipo a reajustar la planificación del calendario de fin de año, aceptando una invitación de última hora (wild card) para competir en Viena. La decisión ha rendido frutos de inmediato, permitiéndole recuperar ritmo competitivo y sumar puntos en el ranking mundial de cara al cierre de la campaña.

Próximos compromisos y el objetivo final del año

Tras disputar la gran final dominical en Viena, el calendario no dará tregua al tenista español. Alcaraz pondrá rumbo inmediato a Francia para disputar el Masters 1000 de París en Bercy, la última cita de esta categoría en el año.

Posteriormente, el español afrontará los dos compromisos más exigentes del tramo final de la temporada: las ATP Finals en Turín, certamen que reúne a las ocho mejores raquetas del planeta, y la fase final de la Copa Davis representando a España.