De canterano del Real Madrid a mundialista con México: Fidalgo confiesa su orgullo tricolor

Álvaro Fidalgo tardó 29 años en llegar a una Copa del Mundo. Pasó por la cantera del Real Madrid, se abrió camino en el futbol profesional español, se convirtió en figura del América y regresó a Europa con el Betis. Sin embargo, ninguna de esas experiencias se comparó con lo que vivió este miércoles en el Estadio Ciudad de México.

El mediocampista fue titular en la victoria de México por 2-0 sobre Sudáfrica en el partido inaugural del Mundial 2026 y, al terminar el encuentro, dejó

Nunca en mi vida había sentido lo que se siente minutos antes, lo que se siente en el momento”, confesó el futbolista, todavía impactado por el ambiente que rodeó el debut mundialista del Tri.

Nacido en Asturias, España, llegó al futbol mexicano en 2021 para jugar con América. Lo que comenzó como una aventura profesional terminó convirtiéndose en una transformación personal y deportiva. Durante cinco años en México conquistó títulos, obtuvo la nacionalidad mexicana y terminó ganándose un lugar en la Selección Nacional.

Por eso, cuando fue cuestionado sobre lo que representa vestir la camiseta del Tri, respondió con una sinceridad que refleja el vínculo construido con el país.

Es un honor para mí defender esta camiseta, este escudo, a toda esta gente que me dio tanto en mi carrera futbolística”, declaró Fidalgo a DAZN al finalizar el encuentro en el Estadio Ciudad de México

Desde que recibió la autorización de FIFA para representar a México, su convocatoria provocó opiniones divididas entre quienes respaldan a los naturalizados y quienes cuestionan su presencia.

Lejos de esquivar el tema, el mediocampista ha insistido en que siente una responsabilidad aún mayor por no haber nacido en territorio mexicano. Semanas antes del Mundial afirmó que un jugador naturalizado tiene “el doble” de compromiso dentro y fuera de la cancha.

Su actuación ante Sudáfrica respaldó la confianza de Javier Aguirre. Fidalgo fue titular en el medio campo y completó un partido sólido en su estreno mundialista, mostrando la capacidad para administrar el ritmo del juego que lo convirtió en uno de los mejores futbolistas de la Liga MX durante su etapa con América.

Más allá de estadísticas y resultados, el momento tuvo un significado profundamente personal.

Crecí aquí, me hice futbolista aquí”, aseguró al recordar los años que marcaron su carrera en México.

Por eso la victoria en el partido inaugural tuvo un valor especial. Mientras más de 80 mil aficionados celebraban en las tribunas, Fidalgo vivía la culminación de una historia que parecía improbable cuando abandonó España siendo un joven talento del Real Madrid.

Y pocas frases describen mejor lo que representó la noche en la que Álvaro Fidalgo dejó de ser únicamente un futbolista español que triunfó en México para convertirse en un mundialista con la camiseta del Tri.