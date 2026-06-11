Quiñones feliz tras su primer gol con México en un Mundial, pero pide mejorar 

El Estadio Ciudad de México fue el escenario de un arranque de ensueño para la Selección Mexicana en la Copa del Mundo 2026. El conjunto dirigido por Javier Aguirre cumplió con el objetivo de llevarse los tres puntos ante Sudáfrica con una actuación histórica de Julián Quiñones, quien logró el primer gol del torneo.

Apenas al minuto siete, Raúl Jiménez dio el primer aviso con un potente derechazo que el guardameta africano, Ronwen Williams, logró desviar. Sin embargo, la presión ejercida por el Tricolor rindió frutos poco después. Julián Quiñones, quien llega a este certamen consolidado como el máximo goleador de la liga árabe en la temporada 2025-2026, aprovechó un grave error en la salida de la escuadra sudafricana, interceptó el esférico y definió con frialdad dentro del área para colocar el 1-0 que a la postre sería definitivo.

Con esta anotación, Quiñones no solo firmó el primer gol de todo el torneo, sino que se convirtió en el segundo jugador naturalizado en marcar con México en la historia de los Mundiales, emulando la hazaña conseguida por Antonio Naelson "Sinha" en la edición de Alemania 2006 ante Irán.

Al término del encuentro, el delantero del Tricolor destacó su felicidad ante los micrófonos de TUDN.

“Contento, emocionado por haber marcado mi primer gol en un mundial con este estadio espectacular, lleno, con la afición que nos vino a apoyar desde el primer minuto. Fue fundamental lo que han hecho nuestros compañeros para lograr nuestros primeros tres puntos”.

Asimismo, el atacante destacó la comunión que se ha generado entre el plantel y el público mexicano en este arranque mundialista, una sensación que ha cambiado en los últimos meses luego de dudas.

Julián Quiñones es el segundo naturalizado en anotar para México en una Copa del Mundo. Reuters

“Creo que desde hace unos días la gente se ha manifestado de muy buena forma, lo hemos sentido, la gente ha estado conectada con nosotros y nosotros con ellos, hoy se hizo notar y eso fue fundamental para que hoy saliéramos a buscar la victoria”.

Lo que México debe mejorar para enfrentar a Corea del Sur y Chequia

A pesar de la alegría por el debut triunfal, el delantero tiene claro que el camino en el Grupo A apenas comienza y que la exigencia aumentará de cara a los próximos enfrentamientos ante Corea del Sur y Chequia. Para Quiñones, la clave para mantener el paso radica en realizar ajustes.

“Yo creo que más el ímpetu de presionar, aunque lo hicimos por partes bien, debe ser constante el presionar a los equipos y más siendo locales, eso es fundamental”.