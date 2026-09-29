Rumbo a Riad: Canelo Álvarez confirma pelea ante el invicto Christian Mbilli en Arabia Saudita

El boxeador mexicano Saúl 'Canelo' Álvarez encendió por completo las plataformas digitales este martes al confirmar su esperado regreso al cuadrilátero para el próximo sábado 31 de octubre de 2026. El magno evento se celebrará en Riad, Arabia Saudita, escenario donde se enfrentará al invicto francés Christian Mbilli. A través de un video promocional e imágenes compartidas por el jeque Turki Alalshikh en sus cuentas oficiales, el pugilista tapatío puso fin a semanas de incertidumbre y especulaciones sobre su futuro profesional.

La confirmación de la fecha en Medio Oriente marca el cierre de una etapa sumamente compleja para la carrera del peleador mexicano de 36 años. Esta esperada reaparición se materializará tras más de un año completo de inactividad, periodo que el Canelo dedicó de forma íntegra a atender asuntos familiares urgentes y a someterse a un riguroso proceso de rehabilitación física.

Aunque dicho retraso involuntario en su campamento en Europa le impidió cumplir con su tradicional cartelera de las fiestas patrias de septiembre en Las Vegas, el equipo médico ratificó que el atleta se encuentra recuperado al 100%.

La contienda estelar encabezará una velada especial de boxeo internacional titulada "México vs The World". El enfrentamiento representa una oportunidad de oro para el mexicano, quien en esta ocasión llegará al cuadrilátero en calidad de retador oficial para disputar el cinturón mundial supermediano del Consejo Mundial de Boxeo (CMB), un título que actualmente se encuentra en manos de Mbilli.

Los canales de transmisión de la pelea de Canelo en México

Para el tapatío, este es el escenario idóneo para dejar atrás el trago amargo de su última actuación registrada en septiembre de 2025, cuando cayó por decisión unánime ante Terence Crawford y cedió su condición de monarca indiscutido de las 168 libras.

De acuerdo con la información comercial distribuida por su promotora, la transmisión global del pago por evento estará a cargo en exclusiva de la plataforma de streaming DAZN. A pesar de la importante diferencia horaria con Arabia Saudita, la cartelera estelar está programada para emitirse en vivo en el territorio de México y Norteamérica durante el bloque nocturno del sábado 31 de octubre, coincidiendo directamente con las celebraciones internacionales de Halloween.