¿Canción del Tri para el Mundial 2026?: “El mexicano es un ching*n”

México está por recibir el Mundial 2026 y convertirse en el primer país en ser anfitrión en tres ocasiones de la Copa Mundial de la FIFA, por lo que la afición generó una canción que buscan acompañe al Tri durante la justa: “Que se escuche hasta la cima, el mexicano es un chingón”.

Con alrededor de 700 mil reproducciones a pocas horas de haberse compartido por parte de Coray, la canción ‘Esto es México’ fue lanzada en redes sociales con la intención de convertirse en aqueja que acompañe al Tri y la afición coree en los estadios.

Pese a lo complejo que esto supone, la versión original se ha compartido más de 55 mil veces, ocasionando un boom que hasta el momento no llega a oídos de futbolistas o cuentas oficiales de Selección Mexicana que le den mayor exposición.

Juego de luces en el Estadio Banorte durante el medio tiempo del México Vs Portugal. Mexsport

En el video también se aprecian algunas de las figuras mexicanas que han puesto en alto el nombre del país, algunos de ellos son: Canelo Álvarez, Checo Pérez, Chicharito Hernández, María del Rosario Espinoza, Guillermo del Toro y Fátima Bosch.

Video y letra de ‘Esto es México’: Rumbo al Mundial 2026

En busca de mostrar el sentido de pertenencia y la gallardía para conseguir algo histórico para el país, esta es la letra de la canción lanzada por Coray:

Esto es México cabrones, representen los colores.

Verde y blanco es la pasión y el rojo es resurrección.

Pongan huevos jugadores, representen los colores.

Detrás hay una nación, que los quiere ver campeón.

No se rajan en la cancha, aquí se juega con honor.

Que retumbe todo el estadio cuando grite Tricolor.

Sudor, sangre y corazón, dejen todo sin temor.

Que esta gente nunca olvida al que juega con pasión.

Que se escuche hasta la cima… EL MEXICANO ES UN CHINGÓN.

BFG