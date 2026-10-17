Cancelan pelea entre Brandon Figueroa y ‘El Mexicanito’ Kameda

La pelea entre Brandon Figueroa (27-2-1, con 20 nocauts) y Tomoki “El Mexicanito” Kameda (42-5, con 23 nocauts) fue cancelada, después de que el estadunidense se enfermara la noche del viernes, así lo anunció la promotora Premier Boxing Champions a unas horas de que se realice la función este sábado 17 de octubre de 2026 en The Chelsea del Cosmopolitan de Las Vegas.

Este viernes, Brandon Figueroa fue despojado del título de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), después de que rebasó el límite de las 126 libras en dos ocasiones. En la ceremonia de pesaje no asistió.

El monarca le comunicó al periodista Chris Mannix de que habría sufrido una “lesión del tendón de la corva” durante un entrenamiento, lo que causa la baja del sobrepeso.

Por su parte, “The Ring” indicó que Brandon Figueroa se sentía demasiado indispuesto para boxear tras no haber dado el peso el viernes, en un combate que estaba programado en 12 rounds.

A su vez, Todd Grisham, comentarista de DAZN, señaló que su ausencia se debió a que aún se encontraba en proceso de rehidratación.

Si Figueroa hubiera ganado la pelea, el cetro hubiera quedado vacante, pero si ganaba el japonés Tomoki “El Mexicanito” Kameda, se convertiría en nuevo monarca.

¿QUÉ PASARÁ TRAS LA CANCELACIÓN DE LA PELEA?

El título queda vacante.

Ante la cancelación de la pelea entre Brandon Figueroa y “El Mexicanito” Kameda, el combate entre Armando Reséndiez y Koen Mazoudier pasó a ser el coestelar de la función que estelarizarán Sebastian Fundora y Ermal Hadribeaj.