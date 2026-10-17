Pumas C.U. celebra el homenaje a los Cóndores con una victoria ante Águilas Blancas

Los Pumas C.U. derrotaron 24-6 a las Águilas Blancas del Instituto Politécnico Nacional en una nueva edición del clásico estudiantil de futbol americano en México. Con este resultado, el conjunto de la Universidad Nacional Autónoma de México llegó a seis victorias y una derrota, registro que le permite mantenerse en la cima de la Conferencia de los 14 Grandes de la Liga Mayor de la ONEFA.

El encuentro disputado en el Estadio Olímpico Universitario también estuvo marcado por dos homenajes: uno a los Cóndores de la UNAM, equipo que conquistó 10 títulos nacionales, y otro a Manuel Neri Fernández, histórico jugador y entrenador que falleció hace unos meses.

En el terreno de juego, los universitarios llegaron a colocarse 24-0. Aunque sufrieron castigos importantes, incluido uno que derivó en la expulsión de Luis Miguel Bañuelos, consiguieron mantener el control del partido hasta el final.

Pumas recuerda la historia de los Cóndores y a Manuel Neri

Los Pumas saltaron al campo con un uniforme especial en negro y amarillo, inspirado en la indumentaria que utilizaron los Cóndores de la UNAM durante su trayectoria. El equipo dejó de existir tras una reestructuración del programa de futbol americano de la institución, pero su legado permanece ligado a los 10 campeonatos nacionales que consiguió.

La jornada también estuvo dedicada a Manuel Neri Fernández, una de las figuras reconocidas del futbol americano colegial mexicano. Durante su trayectoria, fue multicampeón como jugador y entrenador de los Cóndores, antes de fundar las Panteras Negras de la Universidad Autónoma Metropolitana.

El reconocimiento a Neri Fernández se integró al homenaje al antiguo equipo universitario, en una jornada que combinó la rivalidad deportiva con el recuerdo de figuras y conjuntos representativos de la historia del programa de futbol americano de la UNAM.

Los universitarios construyen la ventaja y resisten los castigos

En el primer cuarto, un gol de campo de Emiliano Zamora puso a los Pumas arriba 3-0. Más adelante, Jahdiel Ponce recibió un pase y recorrió las últimas 10 yardas para conseguir el primer touchdown del encuentro. Con el punto extra de Zamora, los locales ampliaron la diferencia a 10-0 antes del descanso.

La ofensiva universitaria volvió a sumar mediante una recepción de Julio César Hernández, acompañada por otro punto extra. Posteriormente, Hussein Santillán consiguió una anotación por tierra y Zamora convirtió el adicional para colocar el marcador 24-0 en el último cuarto.

Sin embargo, los Pumas también enfrentaron dificultades disciplinarias. Luis Miguel Bañuelos fue expulsado por targeting, luego de un contacto directo sobre el casco del jugador politécnico Axel Aguilar.

Águilas Blancas rompe el cero en los últimos minutos

El conjunto del IPN evitó terminar sin puntos cuando quedaban menos de tres minutos en el reloj. Axel Aguilar protagonizó una jugada reversible en la que avanzó cerca de 25 yardas hasta alcanzar la zona de anotación y registrar los primeros seis puntos de los visitantes.

Las Águilas Blancas intentaron después una conversión de dos puntos, pero Armando Moreno detuvo al jugador que buscaba ingresar a la zona de anotación. Los oficiales señalaron además un foul personal, aunque los Pumas declinaron el castigo.

Con la victoria, los universitarios conservaron el primer puesto de la Conferencia de los 14 Grandes y dejaron a las Águilas Blancas con bajas posibilidades de postemporada.