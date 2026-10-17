Miguel Borja es titular con América sub 21 tras la expulsión que lo alejará contra León

Miguel Borja fue expulsado ante Rayados de Monterrey y El Colibrí volvió a las canchas para mantenerse en ritmo de cara a la parte final del Apertura 2026, contando con minutos en el duelo de América Vs León sub 21; no estará disponible para el duelo del primer equipo esta noche.

Tras ingresar de cambio en el minuto 57 del compromiso correspondiente a la Jornada 11 -mismo en el que América celebró su aniversario 110- Miguel Borja terminó siendo expulsado al minuto 87 y perdiéndose la posibilidad de ser parte del choque de esta noche ante León.

Con el objetivo de mantenerse en ritmo, el delantero colombiano arrancó como titular frente a León, partido correspondiente a la categoría sub 21 en donde El Colibrí sumó 74 minutos, cediendo su sitio en el terreno de juego y cumpliendo el cometido.

Pese a que -seguramente- estará en el palco de la directiva azulcrema esta noche, Guillermo Almada deberá superar las ausencias de Raphael Veiga y Miguel Borja para encarar el duelo ante La Fiera, mismos que de vencer a las Águilas los podrían alcanzar en 21 puntos obtenidos en este Apertura 2026.

¿Quién jugará en lugar de Miguel Borja?

En un inicio, la ausencia del colombiano parece ser una solución para Almada ya que Henry Martín podrá continuar como titular y, en el siguiente compromiso, Miguel Borja contaría con la posibilidad de arrancar el choque ante Atlas en el Estadio Jalisco, donde el entrenador americanista justificaría el recambio considerando la carga de minutos.

Lo que es cierto es que Miguel Borja aprieta por la titularidad y en estos siguientes duelos de la Fase Regular podría mantener las dudas en el Cuerpo Técnico de Coapa, quienes deberían modificar su esquema o decidirse por alguno de los atacantes a pesar de que ya saben lo que es compartir minutos dentro del rectángulo verde.

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BFG