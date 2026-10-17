EN VIVO Chivas vs Tigres HOY | Liga MX Jornada 12 Apertura 2026 | Transmisión Completa
Inicia la Jornada 12 en el Estadio Akron y las Chivas se preparan para enfrentar a lo Tigres, con la obligación de la victoria
chivas se mide ante los tigres en el estadio akron. milito recuperó a dos jugadores y necesita de la victoria urgentemente.
Tigres está siendo un rival muy difícil en el campo. Presionan la salida de Chivas, roban balones y de momento, no dejan hacer el juego del Rebaño.
Centro cerrado de Brunetta, pero el portero de Chivas mandó a tiro de esquina, una vez más.
Después de varios minutos, parece que Sepúlveda ya se encuentra mejor. Ya no se le ve con molestias.
Ahora sí, el Rebaño ya tiene más control del juego, más posesión, aunque sin llegadas al arco de Nahuel Guzmán.
El Rebaño no inició conectado y de momento, no tiene control del juego. Tigres poco a poco empuja hacía adelante.
Malas noticias para Chivas, en una jugada de pelea, Ángel Sepúlveda parece haberse lesionado de la pierna izquierda. Veremos si logra continuar.
Primeros minutos del partido y Tigres salió a imponer condiciones. Chivas, de momento, en zona defensiva.
Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas y Tigres de la J12, comienzan.
Tanto Chivas como Tigres y saltan al campo para el protocolo de la Liga MX.
Los rojiblancos ya saltaron al campo para realizar los movimientos precompetitivos.
Así salen a calentar los jugadores de Tigres en el Akron.
La directiva de Chivas le dio un reconocimiento al Tala Rangel por sus 100 partidos con el Guadalajara.