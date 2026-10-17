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EN VIVO Chivas vs Tigres HOY | Liga MX Jornada 12 Apertura 2026 | Transmisión Completa

Inicia la Jornada 12 en el Estadio Akron y las Chivas se preparan para enfrentar a lo Tigres, con la obligación de la victoria

Por: Eduardo Cristobal Colin

Clásico Chivas vs Tigres EN VIVO HOY | Liga MX Jornada 12 | Partido Completo
Clásico Chivas vs Tigres EN VIVO HOY | Liga MX Jornada 12 | Partido CompletoEspecial
Escudo de Chivas del Guadalajara.
CHIVAS
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TIGRES
Logo Tigres
chivas se mide ante los tigres en el estadio akron. milito recuperó a dos jugadores y necesita de la victoria urgentemente. 
PRIMER TIEMPO
Minuto 22COMPLICADO PARTIDO PARA CHIVAS

Tigres está siendo un rival muy difícil en el campo. Presionan la salida de Chivas, roban balones y de momento, no dejan hacer el juego del Rebaño. 

Minuto 18EL TALA SE HACE PRESENTE

Centro cerrado de Brunetta, pero el portero de Chivas mandó a tiro de esquina, una vez más. 

Minuto 14PARECE QUE SEPU ESTÁ BIEN

Después de varios minutos, parece que Sepúlveda ya se encuentra mejor. Ya no se le ve con molestias. 

Minuto 10EL REBAÑO YA MANTIENE POSESIÓN

Ahora sí, el Rebaño ya tiene más control del juego, más posesión, aunque sin llegadas al arco de Nahuel Guzmán. 

Minuto 5CHIVAS NO ENCUENTRA POSESIÓN

El Rebaño no inició conectado y de momento, no tiene control del juego. Tigres poco a poco empuja hacía adelante. 

Minuto 3LESIÓN DE ÁNGEL SEPÚLVEDA

Malas noticias para Chivas, en una jugada de pelea, Ángel Sepúlveda parece haberse lesionado de la pierna izquierda. Veremos si logra continuar. 

Minuto 3TIGRES CONTROLA

Primeros minutos del partido y Tigres salió a imponer condiciones. Chivas, de momento, en zona defensiva. 

Minuto 1INICIA EL PARTIDO

Los primeros 45 minutos del partido entre Chivas y Tigres de la J12, comienzan. 

17:06 HrsLOS JUGADORES YA SALEN PARA EL PROTOCOLO

Tanto Chivas como Tigres y saltan al campo para el protocolo de la Liga MX. 

17:00 HrsMILITO HABLA PREVIO A ENFRENTAR A TIGRES
16:50 HrsCHIVAS ESTRENA DISEÑO EN SU JERSEY
16:42 HrsCHIVAS YA CALIENTA 

Los rojiblancos ya saltaron al campo para realizar los movimientos precompetitivos. 

16:38 HrsLA ALINEACIÓN DE TIGRES
16:35 HrsTIGRES YA CALIENTA 

Así salen a calentar los jugadores de Tigres en el Akron. 

16:30 HrsRECONOCIMIENTO AL TALA RANGEL

La directiva de Chivas le dio un reconocimiento al Tala Rangel por sus 100 partidos con el Guadalajara. 

16:22 HrsEL XI QUE MANDA MILITO ANTE TIGRES
16:15 HrsASÍ LLEGARON LAS CHIVAS AL ESTADIO AKRON

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