Juvenil hace sentir orgulloso al ‘Canelo’

El boxeador juvenil mexicano, Josué Zepeda, hizo sentir orgulloso a Saúl “Canelo” Álvarez, al responder por el apoyo que recibió del excampeón indiscutido, con su primera victoria en el Campeonato Mundial Sub-19, que se realiza en Budva, Montenegro.

“Canelo” Álvarez fue una de las personas que financió el viaje del juvenil mexicano a Budva, después de publicar un mensaje en redes sociales, donde pedía apoyo económico para pagar los gastos necesarios.

Josué Zepeda venció al australiano Tyson Kennedy, después de que el réferi detuviera el combate en el tercer round en la pelea de la categoría de los 60 kilogramos. De esta forma, el boxeador mexicano avanzó a la Ronda de 32.

“El joven de 17 años está arrasando en el Campeonato Mundial de Boxeo U19”, destacó World Boxing.

¿CUÁNDO VUELVE A PELEAR EL JUVENIL MEXICANO JOSUÉ ZEPEDA?

El próximo lunes 19 de octubre de 2026 ante Dakolli Dakolli de Albania.

La delegación de México sumó dos victorias en el Campeonato Mundial de Box de la categoría. La de Josué Zepeda y la de Ramiro Núñez por puntos (3-2) sobre el griego Athanasios Theofanous. Por su parte, José Pacheco cayó 1-3 ante el estadunidense Caleb Stewart Reid.