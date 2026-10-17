Chivas estrena jersey ante Tigres; así es el nuevo diseño 

El Estadio Akron ya está preparado para el partido de la Jornada 12 entre Chivas y Tigres. Los jugadores del Rebaño Sagrado arribaron a su casa en las horas previas al encuentro, mientras que el conjunto felino también llegó al recinto.

Para este duelo, las Chivas estrenarán un nuevo diseño en la tradicional playera rojiblanca. Los números de los jugadores han sido modificados en honor al Día de Muertos, convirtiéndose en un homenaje visual a una de las tradiciones más arraigadas de México.

El club compartió imágenes de la equipación que lucirán ante los universitarios, donde los dorsales destacan por su creatividad y colorido.

El nuevo diseño en los números en la playera de Chivas Chivas

El diseño consiste en números sobre un fondo azul oscuro, repletos de ilustraciones festivas que incluyen calaveras de azúcar, flores, papel picado, balones de futbol, siluetas de chivos con cuernos y otros motivos típicos de la celebración.

Estos elementos se integran de forma detallada en cada dorsal, manteniendo la esencia rojiblanca del uniforme de local mientras rinden tributo a nuestra cultura mexicana.

¿Cuándo estrenará Chivas su nueva playera?

Todos los aficionados esperaban que hoy se estrenara la nueva playera, la que el club acaba de presentar: el tercer uniforme de la temporada 2026-27 inspirado en la charrería, con base negra, detalles dorados, patrón de cinturones piteados y el escudo histórico de 1908 con las letras C y G entrelazadas.

Sin embargo, eso no ocurrió y el Rebaño saldrá con la clásica rojiblanca modificada únicamente en los números.

Ahora continúa la expectativa sobre cuándo podrán utilizarla en la cancha. El acceso anticipado a la venta de esta equipación, bajo la campaña “Herencia Sagrada”, arranca el 20 de octubre en canales de Nike y la tienda del Estadio Akron, con lanzamiento general el 26, por lo que los ChivaHermanos aguardan el anuncio oficial del debut deportivo del modelo.