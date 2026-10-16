Brandon Figueroa pierde título antes de enfrentar a ‘El Mexicanito’ Kameda

Brandon Figueroa tenía en sus planes unificar y enfrentarse a los mejores púgiles tras convertirse en campeón de peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (AMB), pero esos objetivos tendrán que esperar un poco, debido a que el estadunidense fue despojado de su cetro al pasarse de peso previo a su pelea contra el japonés Tomoki “El Mexicanito” Kameda en The Chelsea dentro The Cosmopolitan de Las Vegas.

Figueroa pesó 127.4 libras, por arriba del límite de las 126 de la pelea.

El oriundo de Westlaco, Texas, ya no se presentó a la ceremonia del pesaje, por lo que Tomoki Kameda tiene la oportunidad de convertirse en campeón mundial de peso pluma, si es que en su combate se lleva la victoria.

“Es falta de respeto, la verdad, pero soy profesional, cumplí y estoy listo para mañana. Como año y medio no he peleado, pero mira cómo estoy. Todos saben que estoy bien preparado. Sigue igual, tengo y estrategia y voy a ganar”, dijo Kameda, quien ha desarrollado sus habilidades con recursos mexicanos.

“El Mexicanito” Kameda no subía al ring desde el pasado 24 de mayo de 2025, cuando perdió por decisión mayoritaria ante Ángelo Leo

Peso de Brandon Figueroa: 127.4 libras y en su segundo intento marcó 126.8 libras.

Peso de Tomoki Kameda: 125.4 libras.

A pesar de las circunstancias, se espera que la pelea coestelar se lleve a cabo. Si Brandon Figueroa le gana al originario de Osaka, Japón, el título quedará vacante.

Récord de Brandon Figueroa: 27-2-1, con 20 nocauts.

Récord de Tomoki Kameda: 42-5, con 23 nocauts.

El estadunidense ganó el campeonato mundial al vencer a Nick Ball el pasado 7 de febrero en Liverpool, después de que la pelea se detuvo en el round número 12, asalto en el que derribó en dos ocasiones a su rival.