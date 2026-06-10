Cambia horario de acceso para el México vs Sudáfrica: FIFA abre puertas antes

La FIFA anunció en la parte final de la noche del miércoles que el horario de apertura de puertas del Estadio Ciudad de México para el primer partido de la Copa del Mundo 2026, entre México y Sudáfrica, cambia de horario adelantando de lo programado originalmente.

Ahora, a través de un posteo en redes sociales, FIFA comunicó que la apertura de puertas para el público será a las 08:00 horas de la mañana, esto para dar tiempo a que los aficionados tengan tiempo de acceder de forma tranquila a sus asientos para el partido que iniciará a las 13:00 horas.

Si bien el silbatazo inicial será hasta una hora después del medio día se espera que todos los asistentes se encuentren en sus lugares a las 11 de la mañana para presenciar la ceremonia de apertura que contará con la presencia de la cantante colombiana Shakira, quien entonará la canción oficial del evento.

Además, el tiempo de apertura una hora antes garantiza que el público podrá acceder con mayor tranquilidad a los estrictos controles de seguridad que ha dispuesto la FIFA y el gobierno local para acceder a la denominada zona de última milla.

Agenda oficial del partido México vs Sudáfrica del Mundial 2026

Este es el programa ya modificado para el primer partido del Mundial 2026. Todos son tiempo del Centro de México.