Se cae la Superliga: Barcelona anuncia su salida y deja solo al Real Madrid

El Barcelona anunció este sábado, a través de un comunicado oficial, su desvinculación definitiva de la European Super League Company, empresa encargada del proyecto de la Superliga Europea, cumpliendo así con lo anticipado en semanas recientes por su presidente, Joan Laporta.

En los últimos meses, el Barcelona ha fortalecido sus vínculos institucionales con la UEFA y sus organismos afiliados. Laporta asistió a eventos de la European FootballClubs (EFC) —denominación actual de la antigua Asociación Europea de Clubes (ECA)— junto a figuras clave como Aleksander Ceferin y Nasser Al-Khelaifi. Estos encuentros simbolizan una voluntad de reconciliación tras un periodo de tensiones.

Con esta decisión, el club blaugrana pone punto final a su participación en una iniciativa que surgió en 2021 y de la cual fue uno de los clubes fundadores, junto a varias potencias del futbol europeo. El objetivo del proyecto era la creación de un torneo privado entre equipos de élite del continente, concebido como una alternativa directa a las competencias organizadas por la UEFA, principalmente la Champions League.

La salida del Barcelona representa un golpe casi definitivo para la Superliga, que queda seriamente debilitada tras la desbandada de los principales clubes europeos. En este escenario, el Real Madrid se mantiene como el único fundador que continúa ligado al proyecto, lo que deja en duda su viabilidad y futuro inmediato.

Hasta el momento, el club merengue no ha emitido una postura oficial ni ha aclarado cuáles serán los siguientes pasos de la Superliga Europea, ahora que ha quedado prácticamente sin respaldo institucional.