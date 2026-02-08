Cadillac presenta los colores que usará "Checo" Pérez en la F1 2026

El equipo más nuevo de la Fórmula 1 eligió el escenario del Super Bowl para presentar oficialmente sus nuevos colores que usarán Sergio "Checo" Pérez y Valtteri Bottas, aprovechando un anuncio emitido durante el último cuarto del duelo entre los Seattle Seahawks y los New England Patriots.

La revelación puso fin a semanas de expectativa, luego de que la escudería rodara en el shakedown de pretemporada en Barcelona con una decoración completamente negro y provisional, diseñado únicamente para las primeras pruebas.

El proyecto apunta directamente a la temporada 2026, cuando el equipo competirá con motores Ferrari y buscará consolidarse desde su debut con una alineación experimentada.

Valtteri Bottas y Sergio “Checo” Pérez encabezarán el programa deportivo, aportando años de experiencia en la categoría reina, mientras que el estadounidense Colton Herta fungirá como piloto de desarrollo. Con una imagen renovada y una estructura respaldada por Ferrari, la nueva escudería pretende irrumpir con fuerza en la próxima era de la Fórmula 1.

El lanzamiento del comercial estuvo a punto de ser cancelado por una denuncia interpuesta por el cineasta Michael Bay, quien señaló a General Motors de plagiarles las ideas luego de haberlas comentado y ellos desarrollar el proyecto por separado.

La denuncia se encuentra en un juzgado federal y, al menos por ahora, el equipo ha logrado sacar el anuncio adelante, aunque se espera afronten un tema legal en un futuro.

El diseño muestra una combinación de negro y plateado, similar a los uniformes de los dos pilotos. El coche ya se encuentra en Bahréin y este lunes habrá imágenes en pista tras el día de filmación en donde estarán tanto Checo Pérez como Valtteri Bottas.

El equipo después se agrupará para preparar los test del 11 al 13 de febrero, los primeros que serán abiertos al públicos luego de las pruebas privadas en Barcelona donde el equipo afrontó algunas dificultades mecánicas.