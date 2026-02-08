Escándalo en el Super Bowl: Michael Bay intenta frenar el anuncio millonario de Cadillac y F1

A unos minutos de que Cadillac presente su imagen para la Fórmula 1 en su temporada de debut en la máxima categoría, lo cual incluye la decoración del coche que usará Sergio “Checo” Pérez, la firma americana se enfrenta a un tema legal acusados por el director Michael Bay de plagio.

El hombre que ha estado detrás de películas como Transformers interpuso una demanda ante una corte federal señalando que la empresa General Motors le consultó sobre el comercial que será transmitido en el Super Bowl LX, para después terminar el acuerdo y usar las ideas en el anuncio donde se revelará el nombre del primer modelo de la casa americana.

Michael Bay reclama no solo el plagio de la idea, sino que además incluso las tomas han sido imitadas a lo que él ya había creado, por lo que considera que el comercial no debería pasarse. Sin embargo, esta demanda no ha logrado frenar la programación que se tiene para el último cuarto del partido entre los Patriotas de Nueva Inglaterra y los Halcones Marinos de Seattle.

Cadillac respondió inmediatamente a The Athletic señalando que la demanda no tiene fundamentos, por lo que continuarán con el anuncio. Se estima que la firma ha gastado 15 millones de dólares para el anuncio, además de estar a la espera de la revelación en Nueva York.