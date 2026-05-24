"Tenemos que pulir cosas": Checo Pérez tras su abandono en Canadá

El Gran Premio de Canadá de la F1 2026 culminó de forma anticipada para Sergio Pérez luego de que una falla mecánica en la suspensión delantera derecha de su Cadillac lo obligara a retirarse en la vuelta 43.

El piloto tapatío abandonó la competencia, dominada en la punta por Andrea Kimi Antonelli, justo cuando libraba un intenso duelo por la decimocuarta posición frente al Haas de Esteban Ocon.

La carrera fue una sesión de aprendizaje estratégico para Cadillac. El equipo apostó erróneamente por montar los neumáticos intermedios, una decisión que los rezagó en los primeros giros y obligó al mexicano a remar contracorriente calzando las gomas blandas.

“Nos equivocamos arrancando con los intermedios”, dijo el mexicano al finalizar la carrera señalando que, una vez asentado en la pista, el ritmo apareció.

"Teníamos un buen ritmo, pero desafortunadamente, sí, tuvimos una falla en la suspensión y tuvimos que abandonar", detalló Pérez sobre el desenlace que generó su primer abandono de la temporada.

Tras el incidente, Cadillac emitió un breve mensaje informando que aún no tienen una explicación clara sobre la rotura de la pieza y que se dedicarán a investigar a fondo.

El balance competitivo y la exigencia operativa para Europa

A pesar del duro revés en los resultados, Checo Pérez valoró como positiva su experiencia en Canadá y dijo que tiene detectados los puntos donde deben mejorar.

“Dimos un paso correcto en la dirección adecuada y este ha sido nuestro fin de semana más competitivo de todos”

Sergio Pérez arrancó desde la parte trasera de la parrilla en Canadá. REUTERS

“Operacionalmente, tenemos que pulir muchas cosas”, expresó esto en referencia a los temas operacionales que ha arrastrado el equipo desde el arranque de la temporada, pero que espera puedan corregirlo antes de iniciar la temporada europea en dos semanas con el Gran Premio de Mónaco.