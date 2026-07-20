Checo Pérez, Dodgers y Lakers en vilo: Dueño de Cadillac F1 investigado por posible fraude

Uno de los hombres que más influencia ha ganado en la Fórmula 1, MLB, NBA y hasta en NASCAR en los últimos años se encuentra en la mira de las autoridades de los Estados Unidos: Mark Walter, un multimillonario del cual depende un porcentaje del equipo Cadillac F1 donde se encuentra Sergio Pérez.

Una nota emitida por el Financial Times señala que Mark Walter, director ejecutivo de Guggenheim Partners, está siendo investigado por parte de fiscales federales de Manhattan y de la Comisión de Bolsa y Valores (SEC), debido a presuntas irregularidades financieras en sus compañías de seguros.

Aunque hasta el momento no se han presentado cargos formales ni acusaciones directas de irregularidades contra el empresario, las indagaciones apuntan al núcleo de la fortuna que le permitió adquirir sus franquicias de béisbol, baloncesto y automovilismo.

El conglomerado TWG Global emitió un comunicado oficial confirmando que está al tanto del proceso y colaborando activamente con el requerimiento de las autoridades neoyorquinas en la investigación que se centra en las firmas Delaware Life Insurance Co. y Clear Spring Life and Annuity Co.

Según las investigaciones y lo revelado por el Financial Times, es que ambas empresas mencionadas habrían usado el dinero en préstamos ocultos para financiar los negocios de Walter, por lo cual quieren aclaraciones de los casi 85 mil millones de dólares que manejan esas dos compañías relacionadas con fondos de pensión.

Sergio Pérez es parte del equipo Cadillac que es operado por TWG REUTERS

¿Qué pasará con Cadillac F1 y Checo Pérez con la investigación?

Por ahora, las autoridades no están realizando investigaciones en los manejos financieros de las actividades deportivas de TWG Global, la firma que se encarga de las actividades deportivas. USA Today solicitó información, pero hasta ahora no ha existido respuesta.

TWG opera el equipo Cadillac F1 donde compite Checo Pérez y Valtteri Bottas, pero también es parte de los accionistas del equipo Spire en NASCAR donde corre el mexicano Daniel Suárez.

Sumado a eso también tienen participación en los Dodgers de Los Ángeles, los Lakers en la NBA así como Andretti Autosport en IndyCar y la Fórmula E.