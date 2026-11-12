Un puñetazo le cuesta 125 mil dólares: La NBA castiga a Marcus Smart por golpear a un rival

Marcus Smart tendrá que pagar caro su reacción durante el partido entre Houston Rockets y Golden State Warriors. La NBA anunció este jueves 12 de noviembre una suspensión de tres encuentros sin goce de sueldo para el veterano guardia, quien lanzó un puñetazo al rostro de Charles Bassey durante el enfrentamiento del miércoles en el Toyota Center.

El castigo le representará a Smart una pérdida de 125 mil 462 dólares en salario, además de dejarlo fuera de tres partidos de Houston. La sanción fue anunciada por James Jones, vicepresidente ejecutivo de operaciones de baloncesto de la NBA.

Así fue el golpe que provocó la suspensión de Marcus Smart

El altercado ocurrió cuando quedaban 21 segundos del tercer cuarto. Después de un contacto físico durante una jugada, Smart y Bassey intercambiaron palabras. El jugador de Houston persiguió al pívot de Golden State y lanzó un golpe que hizo contacto con su rostro.

Los árbitros revisaron la acción y determinaron una falta flagrante de tipo 2, por lo que expulsaron inmediatamente a Smart.

Después del encuentro, el entrenador de los Rockets, Ime Udoka, explicó que su jugador reaccionó porque Bassey había doblado un codo que previamente tenía lastimado. El propio pívot de los Warriors ofreció una versión distinta y acusó al veterano de haber tenido una conducta antideportiva durante el partido.

Bassey incluso calificó la actitud de Smart como falsa dureza (fake toughness).

¿Qué partidos se perderá Marcus Smart?

El jugador comenzará a cumplir su suspensión este viernes 13 de noviembre, cuando Houston reciba al Utah Jazz. También estará ausente en los encuentros como visitante frente a los Washington Wizards, el domingo 15, y el Miami Heat, el lunes 16.

La ausencia representa un ajuste para la rotación de los Rockets, que atraviesan un buen inicio de temporada con marca de 9-3.

El historial disciplinario de Marcus Smart en la NBA

El castigo se suma a los antecedentes disciplinarios del jugador, quien ya había recibido dos suspensiones anteriores durante su carrera: una en 2015 por un golpe a Matt Bonner y otra en 2021 por lenguaje amenazante hacia un oficial.

De acuerdo con los registros de la NBA, Smart también acumula múltiples expulsiones y sanciones económicas. Su más reciente incidente, sin embargo, tendrá un costo especialmente alto: tres partidos fuera de la duela y más de 125 mil dólares menos en su cuenta bancaria.