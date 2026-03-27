“Estar en el lugar correcto”: Cadamarteri, el héroe de Jamaica

Bailey-Tye Cadamarteri fue el hombre que definió el partido, pero lejos de los reflectores individuales, su discurso tras el triunfo de Jamaica ante Nueva Caledonia se centró en la calma, el trabajo colectivo y el siguiente reto en el camino rumbo al Mundial.

El delantero de 20 años, nacido en Inglaterra y con ascendencia jamaicana, explicó la jugada que terminó por marcar la diferencia en un duelo que resultó más cerrado de lo esperado. La anotación llegó tras un tiro libre que el portero no logró controlar y dejó un rebote en el área, donde Cadamarteri apareció sin marca para empujar el balón.

Es una gran sensación. Solo traté de estar en el lugar correcto, en el momento correcto, logré hacer contacto con el balón y después celebrar con los aficionados”, comentó tras el encuentro.

Para Cadamarteri, el gol representa un momento importante en su carrera internacional, aunque evitó colocarlo por encima de otros compromisos con la selección.

Definitivamente este partido estará entre los más importantes. Todos los partidos son igual de relevantes, pero este sin duda está entre los principales”, señaló con mesura.

El atacante, quien milita en el Sheffield Wednesday de la segunda división inglesa y que incluso tenía la opción de representar a Irlanda o Italia, dejó claro que su presente está completamente enfocado en Jamaica y en el objetivo de clasificar a la Copa del Mundo 2026.

Este resultado nos mete a la final y ahora esperamos rendir ante Congo para poder clasificar al Mundial”, afirmó, ya con la mirada puesta en el último obstáculo del repechaje intercontinental.

Más allá del resultado, el delantero destacó la exigencia que presentó el rival, descartando cualquier exceso de confianza previo al partido.

Todo el respeto para Nueva Caledonia, tienen buenos jugadores y son un buen equipo. No entramos pensando que éramos mejores, salimos con la cabeza fría y al final hicimos el trabajo”, explicó.

El mensaje de Cadamarteri reflejó el tono de una selección que, aunque avanzó, entiende que el margen es mínimo en este tipo de escenarios. Jamaica resolvió, pero sufrió, y ahora deberá mostrar una versión más sólida si quiere completar el camino hacia el Mundial.