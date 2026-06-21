"Busquen el gol, mis niños": El emotivo mensaje de la madre de Vozinha a Cabo Verde

El fin de semana trajo consigo un regalo inmejorable para Josimar José Évora Dias, mejor conocido en el mundo del futbol como Vozinha, el portero de 40 años que se convirtió en días pasados en el héroe de Cabo Verde en el empate ante España.

Pero Vozinha no pudo celebrar con toda su familia ese encuentro porque su madre, Ana Candida Evora, no logró conseguir la visa para Estados Unidos, pero esa situación cambiará este domingo cuando enfrente a Uruguay y ella se encuentre presente para verlo jugar en el primer Mundial que disputa su país.

Tras más de 24 horas de trayecto desde África, Ana Candida aterrizó el viernes por la tarde en Miami, siendo arropada de inmediato por funcionarios y voluntarios de la FIFA.

Un esfuerzo diplomático y un fenómeno viral

La llegada de la madre del guardameta fue posible gracias a un esfuerzo conjunto. El Departamento de Estado de los Estados Unidos, legisladores estadunidenses, la FIFA y la federación de futbol de Cabo Verde unieron fuerzas para agilizar los trámites y concretar este sueño familiar.

Ana Candida Évora, madre de Vozinha, pasa los últimos controles de acceso en el aeropuerto de Miami, para ir como aficionada al partido de Cabo Verde ante Uruguay. AFP

Toda esta movilización institucional se detonó a raíz de las lágrimas de Vozinha al finalizar el encuentro ante los españoles, donde lamentó públicamente la ausencia de su madre y de sus abuelos fallecidos. Su genuina emotividad y su heroica actuación bajo los tres postes provocaron una explosión mediática sin igual: en cuestión de días, el portero pasó de tener 50 mil seguidores en su cuenta de Instagram a sumar la impresionante cifra de 14.9 millones.

El emotivo mensaje para los Tiburones Azules

Ya instalada en territorio norteamericano, Ana Candida no dejó pasar la oportunidad de enviar un agradecimiento y unas palabras de aliento incondicional para la plantilla isleña a través de un video difundido por la FIFA.

Vozinha fue elegido MVP del partido entre España y Cabo Verde Reuters

“Quiero agradecer a todos los aficionados, a todos los que ayudaron en el proceso, por el apoyo que le dieron al equipo, especialmente a Cabo Verde. Todos estamos animando a Cabo Verde para que juegue bien, para que brille en la cancha. Los jugadores necesitan tener fe y todo saldrá bien”.

“Mantengan la cabeza en alto, entren a esa cancha, busquen el gol y tendrán una actuación hermosa, mis niños. Un beso para ustedes, sean fuertes y valientes. ¡Tiburones Azules!”.