Cabecita Rodríguez suena para un contendiente del Clausura 2026

Jonathan Rodríguez podría protagonizar uno de los movimientos más interesantes en la recta inicial del Clausura 2026 de la Liga MX. El delantero uruguayo, hoy agente libre tras su salida del Portland Timbers, vuelve a sonar con fuerza en el futbol mexicano y su nombre ya circula en los escritorios de los Rayados de Monterrey, un club que se mantiene en la pelea por los primeros puestos.

El atacante de 32 años no es un desconocido en el balompié nacional. Su huella en la Liga MX está respaldada por goles, campeonatos y protagonismo en Liguillas. En plena Jornada 7, su posible regreso abre un debate deportivo y estratégico para Monterrey, que analiza si activa la ventana especial para agentes libres antes del 6 de marzo.

Aunque el mercado invernal ya cerró, el reglamento contempla una excepción para jugadores sin contrato. En ese contexto, Cabecita representa una oportunidad sin costo de transferencia, con experiencia probada y adaptación inmediata al entorno mexicano. Su perfil encaja en un equipo que busca profundidad ofensiva, competencia interna y jerarquía en el área.

Rayados atraviesa semanas clave. Entre la presión de mantenerse en la parte alta y la exigencia de competir por el título, sumar un delantero con olfato goleador y experiencia en finales podría representar un golpe de autoridad. La directiva valora su historial, pero también analiza su estado físico, luego de un ciclo irregular en la MLS marcado por lesiones.

Cabecita conoce el camino al título. Fue campeón con Santos Laguna, brilló en Cruz Azul, donde fue pieza fundamental en la obtención del campeonato que rompió una larga sequía, y también levantó trofeo con el América. Su capacidad para aparecer en momentos decisivos lo convirtió en un delantero confiable en escenarios de alta presión.

En su etapa más reciente con las Águilas se consolidó como recambio de impacto bajo la dirección de André Jardine. Sin embargo, la competencia interna y su deseo de mayor protagonismo aceleraron su salida rumbo a la MLS. En Portland comenzó con buenas sensaciones, pero las lesiones limitaron su continuidad hasta concretarse su desvinculación como jugador franquicia.

Más allá de Monterrey, existe un incentivo mayor. Cabecita busca mantenerse competitivo para entrar en el radar de Marcelo Bielsa y aspirar a un lugar en la lista definitiva de Uruguay para el Mundial 2026. El tiempo corre y la regularidad será determinante.

El posible regreso de Jonathan Rodríguez no es solo una contratación potencial; es una narrativa que mezcla revancha, oportunidad y ambición mundialista. En Monterrey tienen la palabra final.