¿Burla al América? Jugador del Olimpia hace el festejo de Álvaro Fidalgo en Concacaf

La salida de Álvaro Fidalgo al Real Betis dejó una huella profunda en la afición del Club América, y el destino decidió que esa herida se reabriera de la forma menos esperada. Justo el día en que el mediocampista español vivió su presentación oficial en España, un episodio en la Concacaf Champions Cup sacudió las redes sociales. Durante el enfrentamiento de primera ronda entre las Águilas y el Olimpia, el futbolista Jorge Álvarez anotó un gol que no solo dolió por el marcador, sino por la forma en que decidió festejarlo.

Tras mandar el balón al fondo de las redes, Álvarez realizó una reverencia ante el público, un gesto que en México se volvió la marca registrada del ‘Maguito’ Fidalgo. Esta acción provocó una molestia inmediata entre los jugadores y seguidores azulcremas, quienes interpretaron el festejo como una burla directa hacia la reciente baja del equipo. La tensión aumentó debido a que el técnico del cuadro hondureño, Eduardo Espinel, lanzó declaraciones que parecieron minimizar la jerarquía del equipo mexicano, alimentando la teoría de una afrenta planificada.

LA VERDADERA RAZÓN DETRÁS DEL FESTEJO DE JORGE ÁLVAREZ

A pesar del caos que se generó en las plataformas digitales, la realidad detrás de la celebración del jugador del Olimpia parece alejarse de una intención de mofa hacia el cuadro de Coapa. Aunque el momento fue inoportuno por la partida de Fidalgo, Jorge Álvarez también recibe el apodo de ‘El Mago’ en el futbol de Centroamérica. Por esta razón, el futbolista utiliza la reverencia como un sello personal en su repertorio desde hace bastante tiempo.

Jorge Álvarez dando la mano al entrenador del Olimpia. Mexsport

La cuenta oficial del Olimpia incluso publicó la imagen del festejo con la leyenda: “Sí, sí, sí Mago. ¡Haga lo que usted desee!”, lo que para muchos fue un dardo al americanismo, pero para el entorno del club hondureño fue simplemente un reconocimiento a su propia figura. No se trató de un acto improvisado para molestar al rival; existen registros, como un video de hace tres años en un partido contra Motagua, donde Álvarez ya ejecutaba este mismo ademán tras marcar un gol. Así, la idea de una burla personal enfocada en la salida del asturiano perdió fuerza frente a la evidencia de su costumbre habitual.

EL IMPACTO EN LA AFICIÓN TRAS EL ADIÓS DEL 'MAGUITO'

Más allá de la aclaración sobre el origen del festejo, el incidente dejó claro que el entorno del América se encuentra sumamente sensible. Cualquier referencia al estilo de juego o a las celebraciones que recordaran a Fidalgo activó una respuesta defensiva en una hinchada que todavía no asimila la ausencia de su motor en el mediocampo. La reverencia de Álvarez sirvió como un recordatorio involuntario de que el equipo atraviesa un proceso de transición tras perder a uno de sus referentes más queridos.

Víctor Dávila conduciendo el balón ante Olimpia. Mexsport

Este tipo de polémicas son el condimento ideal de la Concacaf Champions Cup, donde la rivalidad deportiva entre clubes mexicanos y centroamericanos siempre se vive al límite. Mientras que para el Olimpia fue una noche de reafirmación de su talento local, para las Águilas significó una lección sobre cómo el aspecto psicológico puede jugar en contra cuando las emociones están a flor de piel. Al final, América se llevó la victoria por 2-1 en Honduras y llegará con esa ventaja para la vuelta de la próxima semana en la Primera Ronda del torneo.