Bundy y Gil, frente a frente: una final que vuelve a cruzar destinos

ZAPOPAN. Este sábado, Lorenzo Bundy, manager del México Verde, los Tomateros de Culiacán, y Benjamín Gil, al frente del México Rojo, los Charros de Jalisco, se enfrentarán en la final de la Serie del Caribe. Será la tercera vez que ambos estrategas se midan en un juego por el campeonato en un lapso de apenas cinco meses, una coincidencia poco común incluso en el beisbol profesional.

Por si fuera poco, las dos finales anteriores entre Bundy y Gil se definieron en el mismo escenarioque hoy volverá a ser testigo de cómo uno de los dos managers hace historia para su equipo, mientras el otro carga con una derrota imposible de disimular.

Bundy condujo a los Tomateros a la final tras cerrar la fase previa con marca de dos ganados y dos perdidos y eliminar en la semifinal al favorito República Dominicana, un resultado que confirmó la capacidad del equipo para competir bajo presión. Para el estratega estadounidense, esta es su cuarta experiencia en la Serie del Caribe.

En 2000 y 2007, al frente de los Mayos de Navojoa y los Naranjeros de Hermosillo, respectivamente, Bundy tuvo marca de un triunfo y cinco derrotas en ambos torneos, resultados que lo dejaron en el último lugar. Su mejor actuación en el clásico caribeño llegó en 2009, cuando dirigió a los Venados de Mazatlán y finalizó con récord de tres ganados y tres perdidos, suficiente para ubicarse en el segundo puesto.

Del otro lado está Gil, quien debutó como manager en 2014 y vive ya su sexta participación en el torneo que reúne a los campeones de la región. Consolidado como uno de los dirigentes más exitosos de la época reciente, el tapatío sigue persiguiendo un objetivo pendiente: ganar la Serie del Caribe.

En 2015 y el año pasado, Gil llevó a sus equipos hasta la gran final, pero en ambas ocasiones se quedó a un paso del título. Ahora volvió a firmar una buena participación, con récord de tres ganados y un perdido, y una victoria 8-6 sobre Puerto Rico en la semifinal. Sin embargo, todo ese recorrido quedará en segundo plano si no logra levantar el trofeo esta noche.

Bundy cuenta además con dos campeonatos de verano en la Liga Mexicana de Beisbol, ambos al frente de los Diablos Rojos del México, en 2024 y 2025. El más reciente lo consiguió apenas en septiembre, precisamente ante los Charros de Gil, y lo hizo por barrida, un antecedente inmediato que añade tensión a este nuevo capítulo entre ambos.

La respuesta de Gil no tardó en llegar. Hace apenas dos semanas, los Charros derrotaron a los Tomateros en la final de la Liga Mexicana del Pacífico, también por barrida, equilibrando una rivalidad que se ha intensificado de manera acelerada en los últimos meses.

Aunque no fue campeón, Tomateros accedió a la Serie del Caribe debido a la ausencia de Venezuelay aprovechó la oportunidad al máximo, avanzando hasta la final y colocándose a un triunfo de sacarse la espina.

En el historial reciente, los Tomateros han perdido tres finales consecutivas frente a los Charros, en 2022, 2025 y la disputada hace apenas un par de semanas, un dato que pesa en la previa del duelo decisivo.

Con su llegada a la gran final, ambos managers aseguraron que México rompiera su sequía de 10 años sin ganar la Serie del Caribe. Sin embargo, ese logro colectivo no será suficiente para el que se quede corto: en una final como esta, no levantar el trofeo no admite consuelo alguno.