Leyenda en tiempo récord: Paulinho, el artillero que no dejó rival vivo

Joao Paulo Dias Fernandes, Paulinho, ya dejó una huella profunda en su corto paso por la Liga MX como delantero del Toluca. El veterano delantero completó con su tanto ante Mazatlán una colección reservada para aquellos artilleros que hacen época, pues le ha marcado a todos los rivales a los que se ha enfrentado en la Liga MX.

Desde su aterrizaje procedente de Portugal en 2024, el atacante de Barcelos ha desplegado una voracidad en la zona de ataque, como el mejor delantero del circuito y un artillero de época que ya había dejado su marca luego de haberse convertido en triple monarca de goleo.

Mazatlán se le había negado, pero ya completó la misión de marcarle a los 18 equipos del campeonato mexicano de primera división. Sus víctimas predilectas son Ciudad Juárez (7 goles), Monterrey (5) y Tigres (4). Ya sea ante defensas feroces en el norte o en partidos de alta tensión ante los llamados cuatro grandes, el portugués siempre encuentra la red.

Su palmarés en México es asombroso. En apenas dos años, Paulinho ha encadenado tres títulos de goleo (Clausura 2025, Apertura 2025 y Clausura 2026) y ya cuenta con una foja de 41 goles en todas las competencias con los escarlatas.

Su adaptación del Sporting CP al Infierno de Toluca fue inmediata. Con un promedio de 0.65 anotaciones por partido, su consistencia ha sido la columna vertebral de un Toluca que ha recuperado el protagonismo perdido y que ha brillado con el más reciente bicampeonato.

El impacto de luso radica en su formación europea aplicada al contexto mexicano. No es solo un rematador de área; es un generador de juego que promedia 3.7 tiros por partido y acumula asistencias clave.

Paulinho ha demostrado a los 33 años que la excelencia no tiene fecha de caducidad. En un futbol que ha visto desfilar a figuras mundiales, el portugués ha logrado en ocho trimestres lo que a otros les toma una década. Ya es un artillero de época, tricampeón de goleo vigente y el hombre que puso a sus pies a toda una liga.