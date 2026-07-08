Brasil ratifica a Carlo Ancelotti; liderará a la Selección para el Mundial 2030

La Selección de Brasil vivió otra amarga eliminación en la Copa del Mundo 2026, cayendo en octavos de final ante Noruega por 2-1, con un doblete de Erling Haaland que dejó en shock a todo el país.

Pese a contar con figuras de élite como Vinicius Jr. y Neymar (quien disputó su último partido internacional), Brasil no logró superar la fase que históricamente había dominado con facilidad, repitiendo un patrón de decepciones en torneos recientes.

Neymar llorando tras la derrota de Brasil ante Noruega Reuters

La derrota generó una ola de críticas hacia el futbol brasileño, que vive un momento de profunda reflexión, con exjugadores y la prensa local cuestionando el rumbo del equipo.

¿Carlo Ancelotti continuará como DT de Brasil?

De acuerdo con el periodista Fabrizio Romano, la Confederación Brasileña de Futbol (CBF) ha decidido respetar plenamente el contrato de Carlo Ancelotti y mantendrá al técnico italiano al frente de la Selección rumbo al Mundial 2030.

Esta decisión se tomó tras conversaciones directas entre el entrenador y la federación, que expresaron plena confianza en el proyecto de Ancelotti a largo plazo.

El DT, que ya había extendido su vínculo hasta 2030 antes del torneo, liderará la reconstrucción del equipo en los próximos ciclos, incluyendo la Copa América.

Su continuidad asegura estabilidad en un momento de transición, con énfasis en rejuvenecer el plantel y ajustar el estilo de juego para volver a pelear por los títulos.

Brasil necesita una restructuración de su selección

Se espera que la CBF inicie un proceso de reestructuración profunda en las próximas semanas, con Ancelotti como eje central.

Esto incluirá una revisión de las categorías inferiores, la integración de nuevos talentos y posibles ajustes en el staff técnico para potenciar el rendimiento.

La federación apuesta por la experiencia y el liderazgo de Ancelotti para reconstruir la identidad ganadora de Brasil, priorizando un equilibrio entre juventud y jerarquía en el plantel de cara a los compromisos venideros.

Aunque la eliminación dolió, la continuidad de Carleto representa una apuesta por la paciencia y el trabajo a mediano plazo en medio de la presión habitual del futbol brasileño.