Brasil busca dar un paso al frente; Carlo Ancelotti confía en mejorar ante Noruega

La fase de grupos quedó atrás y para Carlo Ancelotti comienza la mejor parte del Mundial. El entrenador de Brasil aseguró que su equipo tiene la oportunidad de mostrar una versión más sólida en los octavos de final frente a Noruega, una prueba que considera ideal para elevar el nivel y confirmar las aspiraciones de la Verdeamarela.

Aunque reconoció que existe preocupación por lo que representa un duelo de eliminación directa, el estratega dejó claro que esa sensación no se traduce en nerviosismo, sino en preparación.

“Preocupado como siempre, pero la preocupación no es sinónimo de ansiedad. No estoy preocupado porque me gusta ocuparme de lo que va a suceder. Tengo confianza y espero que mañana podamos mejorar”, manifestó Ancelotti.

El técnico italiano centra ahora su atención en descifrar a una selección noruega que se ha convertido en una de las revelaciones del torneo y que llega impulsada por el poder ofensivo de Erling Haaland. El ganador del encuentro enfrentará en los cuartos de final al vencedor de la serie entre México e Inglaterra.

Ancelotti sabe que buena parte del desafío pasa por contener al delantero del Manchester City, quien acumula cinco goles y figura entre los máximos anotadores del Mundial. Sin embargo, evitó dramatizar el reto y confió en la experiencia de sus jugadores para neutralizar al atacante.

“Yo no tengo que explicar cómo jugar o marcar a Haaland. Han jugado mucho contra él. El equipo no está en su mejor momento, pero podemos mostrar una mejor consistencia de juego”, dijo.

Brasil llegó a la fase de eliminación con sensaciones encontradas tras una etapa de grupos irregular, por lo que el cuerpo técnico espera que el equipo encuentre ahora la contundencia y estabilidad que históricamente distinguen a la selección pentacampeona cuando comienzan los partidos sin margen de error.