VIDEO: Brandon Figueroa destrona a inglés Nick Ball mandándolo a la lona en el último round

Brandon Figueroa salió del M&S Bank Arena de Liverpool con el puño en alto. Una poderosa combinación mandó a la lona al campeón inglés Nick Ball, quien terminó afuera de los encordados para ceder el trono de los plumas de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA).

Figueroa (27-2-1, 20 KO) protagonizó una de las remontadas más espectaculares del boxeo reciente con su nocaut técnico sobre Ball (23-1-1, 13 KOs) en los segundos finales, ante los aficionados ingleses que vieron como su héroe cargó con la derrota cuando estaba tan cerca de mantener la corona mundial con un triunfo en casa.

El pequeño Ball, de apenas 1.57 metros de altura, pero con mucho poder en los puños, había dominado a lo largo del combate en las tarjetas de los jueces. Estaba a segundos de llegar a buen puerto con la defensa del título, cuando Figueroa sacó una serie de goles abajo que mandaron a su rival a la lona, para recibir la cuenta de protección.

The Heartbreaker Figueroa no dio oportunidad para que se recuperara y volvió a la carga, ahora mandándolo afuera de las cuerdas al tiempo que el réferi tomó la decisión de dar por concluida la batalla con un nocaut técnico a falta de 2:27 minutos para el final del último episodio.

El nuevo monarca estadunidense de 29 años y excampeón del Consejo Mundial de Boxeo (WBC) en la categoría supergallo, celebró su segundo título mundial con euforia, destacando su perseverancia. "Vine a Inglaterra a pelear contra el mejor, y lo hice. Esto es para mi familia y mi país".

Brandon Figueroa asume el trono del peso pluma de la Asociación Mundial de Boxeo (WBA). Reuters

Ball, de 28 años, quien había obtenido el cinturón en 2024 ante Raymond Ford en una función en Arabia Saudita, y lo defendió tres veces, quedó desconsolado. Su equipo mostró frustración post pelea, con incidentes como el de el también peleador, Andrew Cain, intentando agredir a un miembro de la esquina de Figueroa durante las celebraciones arriba del cuadrilátero.Este triunfo posiciona a Figueroa como un contendiente clave en los 126 libras, donde comparte el panorama con campeones como Bruce Carrington (WBC), Angelo Leo (IBF) y Rafael Espinoza (WBO).