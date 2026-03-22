Boxeadora de 19 años queda en coma tras brutal nocaut y sacude al boxeo

La joven boxeadora Isis Sio permanece en coma inducido tras sufrir un nocaut el sábado por la noche, en un episodio que ha reavivado las preocupaciones sobre la seguridad en el boxeo profesional.

El combate, disputado en el Orange Show Events Center, terminó apenas al minuto 1:18 del primer asalto. Sio, de 19 años, recibió una serie de golpes sin respuesta por parte de Jocelyn Camarillo antes de desplomarse sobre la lona. El árbitro detuvo de inmediato la pelea.

Testigos reportaron que la peleadora convulsionó en el ring antes de ser retirada en camilla. Posteriormente fue trasladada al Loma Linda University Medical Center, donde permanece en la unidad de cuidados intensivos.

La promotora ProBox TV informó que Sio fue colocada en coma inducido como parte de su tratamiento. “Nuestros pensamientos están con ella y su familia”, señaló la empresa en un comunicado.

Diferente nivel en el boxeo

Sio, originaria de Dakota del Norte, había debutado como profesional en 2025 y llegaba al combate con marca de 1-2. Enfrente tenía a Camarillo, invicta y con mayor rodaje, una diferencia que ha generado cuestionamientos sobre la equidad del enfrentamiento.

La propia Camarillo expresó su apoyo tras el combate. “Mi corazón está con Isis”, publicó en redes sociales, donde pidió oraciones por su recuperación.

Camarillo (6-0, 1 KO) es una joven de 21 años originario de Indio, California, que firmó con Most Valuable Promotions de Jake Paul.

El caso revive recuerdos recientes en el deporte, como el de Jeanette Zacarías Zapata, la boxeadora mexicana que falleció en 2021 tras sufrir una lesión cerebral en una pelea en Canadá.

Más allá del resultado, el episodio vuelve a colocar bajo escrutinio los protocolos de seguridad, la supervisión de combates y la protección de peleadores en etapas tempranas de su carrera.