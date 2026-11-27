Borregos ITESM Monterrey venció 27-14 a Auténticos Tigres de la UANL y conquistó el campeonato de la Conferencia de los 14 Grandes de ONEFA 2026. Los lanudos nunca estuvieron abajo en el marcador y se quedaron con la quinta final consecutiva entre ambas instituciones.

En un partido en el que la ofensiva y la defensiva de Borregos estuvieron a la altura, el equipo tomó la ventaja desde su primera posesión con una anotación terrestre de Fernando Sarabia. La victoria también significó recuperar el título que los regiomontanos habían perdido ante los felinos en la edición anterior.

Las consecuencias del Clásico Regio de temporada regular volvieron a hacerse presentes. El corredor Fernando Mayén, figura de Borregos, no estuvo disponible desde aquel encuentro, mientras que el quarterback Mirko Martos disputó la final resentido de la lesión de hombro sufrida en ese partido.

Borregos mantiene la ventaja durante el encuentro

La primera serie fue para Auténticos Tigres, que entregó el balón después de tres intentos. Borregos aprovechó la oportunidad y Sarabia abrió el marcador con un touchdown por tierra; Roberto Medina convirtió la patada para establecer el 7-0.

Tigres respondió con una anotación de Miguel Rosales, quien recibió un pase de Martos para empatar el encuentro. El quarterback felino no estaba al cien por ciento tras la lesión, pero logró participar en la ofensiva que puso el marcador 7-7.

Medina falló después un intento de gol de campo, aunque Tigres no consiguió capitalizar el error. El pateador de Borregos volvió a tener una oportunidad y conectó para adelantar a su equipo 10-7. Más tarde, Sarabia encontró a Miguel Lozano y amplió la diferencia a diez puntos.

Los Auténticos se acercaron con una anotación terrestre de Miguel Alvarado, que dejó el marcador 17-14. Borregos respondió con un pase de Sarabia para Fernando Tonda y conservó la distancia de diez unidades.

La posibilidad de remontada se redujo cuando Martos lanzó una intercepción con siete minutos por jugar. Medina conectó otro gol de campo y estableció el 27-14 definitivo. El QB felino tuvo que abandonar el encuentro al resentirse del hombro; había jugado el último cuarto de las semifinales para recuperar ritmo, pero no pudo terminar la final.

Borregos vuelve a la cima

Las últimas cinco finales de los 14 Grandes han enfrentado a Borregos Monterrey y Auténticos Tigres. Los lanudos ganaron las primeras tres, mientras que los felinos se llevaron la más reciente y buscaban el bicampeonato.

Con el triunfo, Borregos recuperó el campeonato y ganó cuatro de los últimos cinco torneos. Auténticos Tigres, que solo había perdido ese partido durante la temporada, terminó como subcampeón. Fernando Sarabia fue elegido jugador más valioso de la final.