¿Bombazo en La Noria? Cruz Azul va con todo por Nicolás Ibáñez tras la negativa de Joao Pedro

El mercado de fichajes en el futbol mexicano entró en una fase de ebullición absoluta y en las oficinas de La Noria no hay tiempo para lamentos. Tras confirmarse que la llegada del atacante Joao Pedro se complicó de manera definitiva, la directiva de Cruz Azul reaccionó con velocidad y contundencia para activar su "Plan B", una opción que, para muchos aficionados, resulta incluso más atractiva por su probada experiencia en la Liga MX. El elegido es nada menos que Nicolás Ibáñez, el delantero argentino naturalizado mexicano que actualmente milita en los Tigres.

Nicolás Ibáñez en un calentamiento. Mexsport

La urgencia celeste por amarrar a un referente de área provocó que las gestiones se aceleraran en las últimas horas. Lejos de quedarse de brazos cruzados ante la caída de su primera opción internacional, La Máquina puso toda la carne en el asador para cerrar al ex goleador de Pachuca y Atlético de San Luis. Según los reportes más recientes, las pláticas avanzaron de forma significativa y el escenario luce sumamente optimista para que Nico se vista de cementero en el corto plazo.

NEGOCIACIÓN DIRECTA CON TIGRES: NO SERÁ AGENTE LIBRE

Uno de los puntos más delicados de esta operación radica en la relación contractual del jugador con el equipo regiomontano. Aunque Nicolás Ibáñez termina su contrato en junio próximo, lo que abría la posibilidad de esperar y firmarlo como agente libre, Cruz Azul lo quiere ya. Ante esta situación, Tigres mostró disposición para negociar, pero dejó clara una postura inamovible: no habrá rescisión de contrato anticipada.

Esto significa que el cuadro capitalino deberá desembolsar una cantidad económica por la transferencia definitiva del jugador. Sin embargo, debido a que al atacante le restan pocos meses de vínculo con los felinos, la cifra que se maneja en la mesa es considerada "baja" o accesible dentro de los estándares actuales del mercado. Ambas directivas trabajan para pulir estos detalles financieros y destrabar la salida del artillero, quien vería con muy buenos ojos cambiar de aires para tener mayor protagonismo.

EL JUGADOR DIO EL "SÍ" POR DOS AÑOS

La voluntad del futbolista juega un papel crucial en esta historia. Desde el entorno cercano a Nicolás Ibáñez, se confirmó que el delantero ya dio el visto bueno para sumarse al proyecto deportivo de Cruz Azul. El deseo del jugador de retomar un rol estelar facilitó el progreso de las charlas y permitió que el acuerdo contractual entre el atleta y el club esté prácticamente cerrado, salvo por mínimos flecos administrativos.

Nicolás Ibáñez cabeceando el balón. Mexsport

La propuesta que convenció al atacante consiste en un contrato por dos años, un periodo que encaja perfectamente con la planificación de la directiva celeste para reforzar su ofensiva a corto y mediano plazo. La expectativa en la Ciudad de México es máxima, pues se espera que las conversaciones entren en su recta final de inmediato. Incluso, fuentes al interior del club no descartan que este mismo sábado se produzcan los avances decisivos o el anuncio oficial que confirme a Nicolás Ibáñez como el nuevo ‘killer’ de La Máquina para el presente torneo.