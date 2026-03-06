Salah abrió el camino para el Liverpool en la FA Cup

Mohamed Salah abrió el camino a pocos minutos de iniciada la segunda mitad para el Liverpool en un duelo muy cerrado de FA Cup ante el Wolverhampton. El delantero egipcio se hizo de la pelota al borde el área cuando tres y hasta cuatro defensores de los Wolves intentaron encerrarlo, pero muy vivo le pasó la redonda a Curtis Jones que, a su vez, habilitó a Andrew Robertson, que disparó fuerte y colocado para abrir el marcador de los octavos de final del torneo de Inglaterra. A partir de ahí, la balanza se inclinó para los Reds.

Es buena noticia para el Liverpool que Salah, casi inédito en el último mes, haya marcado diferencia, al margen del rival. El primer tiempo resultó desesperante para la causa de los Reds. Los Wolves impidieron transitar el ataque del Liverpool a base de pulmones, pero con orden en sus líneas, sabedora que había que bloquear cualquier intento rival.

Curtis Jones anotó un golazo, el tercero del Liverpool. Reuters

Pero el guion cambió en la segunda parte con la presencia de Salah, que dos minutos después de que el Liverpool lo ganara aumentó el marcador con una bella acción cuando Robertson le devolvió la asistencia. Un posible fuera de juego fue revisado por el VAR, que finalmente dio por bueno el segundo tanto de los Reds. Las reglas del torneo más antiguo del mundo permitieron hacerle justicia a los Reds. Precisamente el asistente de video se permite a partir de la quinta ronda de la FA Cup.

Nada o muy poco hicieron los Wolves en su feudo del Molineux Stadium. Sus jugadores contagiaron de resignación a la grada vestida de amarillo, que veía pasar los minutos como quien ve pasar trenes que no va a abordar. Un fino toque de Curtis Jones se reflejó en el 3-0 del Liverpool, aunque el coreano Hwang Hee-chan hizo el de la honra para los de casa.