¡Boletos a mitad de precio! Dodgers pierde y se desploman las entradas

Los Dodgers de Los Ángeles perdieron los primeros dos juegos de la Serie de Campeonato de la Liga Nacional y el golpe también alcanzó al mercado de boletos. Las entradas más económicas para el tercer encuentro pasaron de 176 a 88 dólares, una reducción del 50 por ciento, según un reporte de Al Bat.

La novena angelina regresó a casa con desventaja de 0-2 frente a los Cerveceros de Milwaukee, que aprovecharon los encuentros en el American Family Field para colocarse a dos victorias de avanzar a la Serie Mundial.

Los aficionados encontraron así una oportunidad para asistir al Dodger Stadium por un precio considerablemente menor al reportado antes de las derrotas. El costo mínimo para el Juego 3 era de 176 dólares la mañana del domingo; después del segundo descalabro, la publicación señaló entradas desde 88 dólares.

Los boletos para el Juego 4, de acuerdo con el mismo reporte, se ofrecían desde 89 dólares. Esas cifras corresponden a los precios mínimos reportados y no significan que todas las localidades del estadio se vendan por ese monto.

La publicación tampoco precisó la plataforma consultada ni si los costos incluían cargos adicionales, por lo que el precio final puede variar según la ubicación, la disponibilidad y el servicio de venta.

Dodgers necesita reaccionar en casa

Los Dodgers enfrentarán el tercer encuentro con la necesidad de recortar la diferencia. Una victoria los acercaría a los Cerveceros; otra derrota dejaría a Milwaukee a un triunfo de resolver la eliminatoria.

El equipo angelino todavía tiene margen para remontar en una serie al mejor de siete, aunque sus primeros dos resultados aumentaron la presión para los partidos en Los Ángeles.

Los Cerveceros, por su parte, buscarán mantener la ventaja que construyeron en casa y evitar que el regreso de la serie al Dodger Stadium cambie el rumbo de la confrontación.

La caída de los precios coincidió con las derrotas de los Dodgers, pero las cifras por sí solas no permiten asegurar que su afición haya perdido la confianza. El reporte muestra una reducción en el costo de acceso, mientras que la respuesta deportiva dependerá de lo que ocurra en el diamante