México vs Inglaterra: aficionados estallan por precios ridículos de boletos

Algunos aficionados ingleses estallaron contra los precios de los boletos en reventa oficial para el partido ante México en los Octavos de final del Mundial 2026, los cuales los consideran “enormemente inflados”.

“La FIFA diseñó deliberadamente una plataforma de mercado en línea que permite vender entradas a precios enormemente inflados, con el organismo rector del futbol mundial quedándose con el 15% del dinero tanto del comprador como del vendedor”, expresó la Asociación de Aficionados de Futbol (FSA) en un comunicado a la BBC.

Aficionados ingleses se quejan de la plataforma de la FIFA para vender boletos y quedarse con un porcentaje de ganancias Reuters

En principio, los boletos que habían sido comprados con anticipación por aficionados ingleses, se volvieron a poner a la venta por miles de libras en el portal oficial de reventa de la FIFA.

La Federación Inglesa de Futbol (FA) confirmó que las entradas fueron adquiridas inicialmente por miembros del England Supporters' Travel Club mediante un sorteo celebrado en diciembre.

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Los billetes para el partido en el Estadio Azteca pasaron a estar disponibles para su reventa el miércoles, después de que Inglaterra confirmara su clasificación con una victoria por 2-1 sobre la República Democrática del Congo.

“Aunque siempre hemos denunciado a la FIFA por estafar a los aficionados en este Mundial, tampoco podemos excusar a los aficionados que deciden revender sus propias entradas a precios ridículos”, añadió.

La FIFA había defendido el sistema en un comunicado anterior.

“El enfoque de la FIFA en materia de precios variables de las entradas se ajusta a las tendencias del sector en diversos ámbitos del deporte y el entretenimiento, en los que el precio se adapta para optimizar las ventas y la asistencia, garantizando un valor de mercado justo para los eventos”, dijo el organismo.

Con información de Reuters.