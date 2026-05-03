Kimi Antonelli le dedica a Alex Zanardi su victoria en Miami

Andrea Kimi Antonelli le dedicó la victoria que consiguió este domingo en Miami a Alex Zanardi, mientras los homenajes para el atleta italiano continúan.

Zanardi, quien falleció el viernes pasado a la edad de 59 años, tuvo dos etapas con poca fortuna en la Fórmula 1 durante los años 90, pero su éxito deportivo llegó en la CART/IndyCar al obtener dos campeonatos y quince victorias.

El accidente que sufrió en Lausitzring, en 2001, en el que perdió sus dos piernas, no fue impedimento para que siguiera compitiendo, al grado de ganar varias carreras en autos turismo. Su historia de vida continuó con la bicicleta de mano, al obtener cuatro medallas de oro en Juegos Paralímpicos y victorias de clase en varios maratones internacionales.

Esta carrera, esta victoria, es para Alex. Era un buen amigo de la familia, así que fue terrible enterarme de su fallecimiento”, compartió en la rueda de prensa de la FIA.

Hoy realmente quería ganar por él, porque creo que es una gran inspiración como persona por todo lo que ha superado en su vida. Después de su accidente en el auto, su recuperación fue increíble, cómo pudo seguir adelante, crear una nueva vida y aun así tener éxito”.

Para mí, era un modelo a seguir, alguien que nunca se rinde. Así que creo que fue muy triste la noticia, y sí, hoy la victoria fue para él”.

Homenajes a Zanardi en Italia y el mundo del deporte

Prácticamente todo el mundo del deporte rindió un homenaje a Zanardi a lo largo de este fin de semana. Antes de la carrera Sprint del sábado en Miami, se guardó un minuto de silencio en su honor, un acto que también se vio en múltiples partidos de la Serie A en Italia, al tiempo que la mayoría de los autos de Fórmula 1 lucieron calcomanías en su memoria.

El circuito de Laguna Seca, donde Zanardi hizo un memorable rebase sobre Bryan Herta en 1996, colocó la frase “Gracias, Alex” en la curva “Sacacorchos”.

Autoridades de su país compartieron mensajes de solidaridad, como la Primer Ministro de Italia, Giorgia Meloni, junto con figuras del deporte como Pau Gasol y ejecutivos como Stefano Domenicali, jefe de la Fórmula 1, y John Elkann, presidente de Ferrari, entre muchos otros.

En un fin de semana en el que el también italiano Gabriele Mini ganó la carrera estelar de Fórmula 2, Toto Wolff reafirmó su admiración hacia Zanardi.

Es simplemente icónico. Lo recuerdo de mis tiempos de juvenil, lo que él hizo en la Fórmula 1 y, sobre todo, en Estados Unidos”, expresó el director de la escudería Mercedes a Sky Sports, tras la carrera.

En IndyCar, el rebase en Laguna Seca, deberían verlo porque es el mejor adelantamiento que he visto en un monoplaza. Y luego su carrera después del accidente, me quito el sombrero por sus logros”.