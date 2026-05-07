Cronología de la pelea entre Valverde y Tchouaméni: del vestuario al hospital

La situación en el Real Madrid es crítica y el equipo inició una investigación interna y la apertura de expedientes disciplinarios contra los jugadores Federico Valverde y Aurélien Tchouaméni tras los incidentes registrados este jueves en la Ciudad Deportiva de Valdebebas.

A través de un comunicado oficial emitido a las 21:00 horas, el club informó que se han puesto en marcha los procedimientos administrativos correspondientes para evaluar los hechos y determinar las resoluciones finales una vez concluyan las indagaciones.

Cronología de los hechos en Valdebebas

La secuencia de los acontecimientos comenzó durante la llegada de la plantilla a las instalaciones deportivas, esto según reporta el diario AS.

Valverde omitió el saludo a Tchouaméni, bajo el argumento de que el centrocampista francés fue el responsable de filtrar a la prensa detalles sobre una discusión ocurrida el día anterior. Esta acusación se mantuvo de forma constante antes del inicio de la sesión de trabajo.

Durante el entrenamiento, la confrontación se trasladó al campo de juego. Ambos futbolistas protagonizaron entradas físicas durante los ejercicios, mientras Valverde continuó con los señalamientos verbales hacia su compañero. Los reportes indican que Álvaro Arbeloa, quien dirigía la sesión, no realizó intervenciones durante el desarrollo de la práctica, esto según revela el medio español la tarde de este jueves.

Al concluir el entrenamiento y tras el ingreso a los vestuarios, la situación se mantuvo. Tchouaméni solicitó el cese de las recriminaciones, pero ante la persistencia de Valverde, el jugador francés impactó un golpe de puño en la cabeza del uruguayo. Valverde cayó al suelo y sufrió una herida abierta en la cabeza al golpearse con la superficie del lugar.

Valverde presentó un estado de aturdimiento y pérdida de consciencia momentánea, lo que requirió su traslado en silla de ruedas hacia la enfermería y, posteriormente, a un centro hospitalario para recibir puntos de sutura.

José Ángel Sánchez acudió al sitio para gestionar la situación con el resto de los integrantes del equipo. Tras recibir atención médica, Valverde abandonó las instalaciones, mientras que el club analiza las medidas reglamentarias aplicables a ambos involucrados.