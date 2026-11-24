A billetazos, los equipos de Grandes Ligas parecen intentar convencer a los peloteros de que la eventual implementación de un tope salarial no significaría el fin de los megacontratos en el beisbol.

A una semana de que expire el contrato colectivo de trabajo y con las negociaciones entre los propietarios y el sindicato de peloteros prácticamente estancadas, las organizaciones aceleraron sus movimientos en la agencia libre, entregando contratos millonarios que comprometen sus finanzas hasta bien entrada la próxima década.

Los Mets de Nueva York acordaron con Tarik Skubal un contrato de nueve temporadas y 450 millones de dólares, el más lucrativo para un lanzador en la historia de Grandes Ligas.

Los Orioles de Baltimore pactaron con el dominicano Freddy Peralta por cinco temporadas y 125 millones de dólares, mientras que los Cachorros de Chicago comprometieron 240 millones entre el lanzador Trevor Rogers y el japonés Teruaki Sato.

Sonny Gray también alcanzó un acuerdo con los Mellizos de Minnesota por dos temporadas y 55 millones de dólares.

La particularidad de estos contratos es que buena parte del dinero comprometido deberá pagarse cuando, de prosperar la propuesta de los propietarios, ya exista un tope salarial en Grandes Ligas.

Los equipos conocen las cifras que su propia representación puso sobre la mesa de negociaciones y, aun así, continúan entregando contratos de nueve cifras.

El mensaje que parecen querer enviar a la Asociación de Peloteros de Grandes Ligas (MLBPA) es que las grandes estrellas todavía podrán aspirar a contratos multimillonarios, incluso bajo un sistema que limite el gasto global de las organizaciones.

Los ajustes serían hasta la próxima temporada baja

La más reciente propuesta de Grandes Ligas contempla que el tope salarial no entre en vigor hasta la temporada de 2028, por lo que durante la campaña de 2027 se mantendría el actual sistema del impuesto al lujo.

Esto permitiría a las organizaciones contar con un año de transición y sería durante la siguiente temporada baja cuando tendrían que realizar los principales ajustes para cumplir con las nuevas disposiciones.

Los propietarios plantearon establecer un tope salarial de 258.2 millones de dólares por organización, acompañado de un piso de 180.2 millones, que obligaría a los equipos de menores presupuestos a incrementar sus inversiones.

La existencia de un límite en las nóminas no impediría que una organización destinara 50 millones de dólares anuales a un solo pelotero, como sucedería con Skubal, aunque sí condicionaría la distribución del resto de sus recursos.

Las negociaciones siguen estancadas

Pese a la intensa actividad en el mercado de agentes libres, las negociaciones para establecer un nuevo contrato colectivo de trabajo continúan sin avances significativos en su principal punto de conflicto.

El lunes, en una nueva ronda de negociaciones, los propietarios y el sindicato intercambiaron propuestas, pero la MLBPA mantuvo su rechazo a la implementación de un tope salarial.

Por su parte, el comisionado Rob Manfred aseguró la semana pasada que los propietarios no están dispuestos a renunciar al establecimiento de un límite y un piso salarial.

El actual contrato colectivo expira el próximo 1 de diciembre y todo apunta a un cierre patronal que paralizaría el mercado de agentes libres y las transacciones entre organizaciones.

Por lo pronto, los equipos siguen repartiendo millones de dólares, en lo que podría ser también una campaña de convencimiento con miras a transformar el modelo económico del beisbol.