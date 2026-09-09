Betis se burla con meme de los hermanos Mbappé

El Real Betis va 2-0 sobre los hermanos Mbappé. Primero vencieron a Kylian en LaLiga y después a Ethan en la Champions League, lo que llevó al cuadro verdiblanco a una burla hacia los jugadores a través de redes sociales.

Kylian Mbappé falló varias oportunidades de gol, incluso un penal. Mientras, Ethan también tuvo protagonismo, al darle un codazo en el rostro a Natan.

Alvaro Valles celebró eufórico el que le haya detenido un penal a Mbappé Reuters

“Cada vez que un Mbappé escucha las palabras ‘Real Betis Balompié’”, publicó el cuadro bético en redes sociales, apoyado de una imagen del actor Willem Dafoe, en una escena de la película At Eternity’s Gate, la cual se convirtió en un popular meme.

El hermano menor de Kylian Mbappé se llevó la tarjeta roja al minuto 55, cuando se enganchó con un pique con el central brasileño Natan. El jugador del Betis regresaba de celebrar el gol y se le acercó por la espalda con la intención de decirle algo, pero el francés lo paró en seco al darle un codazo en el rostro.

Ante la acción y la derrota del Lille en la Champions League, Ethan Mbappé se disculpó a través de redes sociales.

“Quiero pedir disculpas a mis compañeros, al cuerpo técnico y a los aficionados por este gesto inaceptable. La derrota es enteramente culpa mía y asumo la responsabilidad. Dejé a mis compañeros en dificultades en la competición más importante. Lo siento”, publicó en una historia de Instagram.

En el encuentro, el mexicano Álvaro Fidalgo debutó en la Champions League al entrar de cambio en el segundo tiempo.