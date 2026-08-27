Partidazos en Champions: Barcelona con duros cruces y Real Madrid con fortuna
El Barcelona y el PSG tendrán rivales más difíciles, mientras que el Real Madrid contó con más fortuna tras el sorteo de la Champions League
El sorteo de la Champions reveló varios duelazos para la Fase Liga de su temporada 2026-27. El PSG, Barcelona y Manchester City con duros cruces, mientras que el Real Madrid contó con más fortuna. Los mexicanos Obed Vargas (Atlético de Madrid) y Álvaro Fidalgo (Betis) ya también conocen a sus rivales en el torneo.
Por tercer año seguido, un sistema informático automatizado fue desvelando las hojas de ruta de cada equipo presente en el grupo único de 36 clubes, con los ex futbolistas David Villa y Thierry Henry en el escenario como colaboradores del proceso.
El PSG, bicampeón de la Champions, se medirá al Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, Slovan Bratislava y el Como.
Los dirigidos por Hansi Flick tendrá oponentes de alto nivel, como el PSG, Manchester City, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y el sorpresivo Sabah.
Por su parte, el Real Madrid, 15 veces campeón de Europa, tuvo algo más de suerte y se medirá al subcampeón y verdugo hace dos años, el Arsenal.
ASÍ QUEDARON LOS PRINCIPALES PARTIDOS DE CHAMPIONS LEAGUE:
- PSG vs: Barcelona, Manchester City, Roma, Aston Villa, Galatasaray, Villarreal, S. Bratislava y Como.
- BAYERN MÚNICH: Arsenal, Atlético de Madrid, Betis, Manchester United, Bodo/Glimt, Lille, Slavia Praha y Viking.
- REAL MADRID: Inter de Milán, Arsenal, PSV, Roma, Leipzig, Shakhtar, Lask y AEK Athens.
- LIVERPOOL: Atlético de Madrid, Inter de Milán, Porto, Brujas, Villarreal, Fenerbahce, Lens y Lask.
- INTER DE MILÁN: Liverpool, Real Madrid, Brujas, Borussia Dortmund, Shakhtar, Feyenoord, Stuttgart y S. Bratislava.
- MANCHESTER CITY: PSG, Barcelona, Sporting CP, Porto, Nápoles, Leipzig, AEK Athens y Lens.
- ARSENAL: Real Madrid, Bayern Múnich, Borussia Dortmund, Betis, Lille, Nápoles, Sabah y Slavia Praha.
- BARCELONA: Manchester City, PSG, Aston Villa, Sporting CP, Feyenoord, Galatasaray, Como y Sabah.
- ATLÉTICO DE MADRID: Bayern Múnich, Liverpool, Manchester United, PSV, Fenerbahce, Bodo/Glimt, Viking, Stuttgart.
- Los rivales del BETIS del mexicano Álvaro Fidalgo: Arsenal, Bayern Múnich, Porto, Borussia Dortmund, Feyenoord, Lille, Como y S. Bratislava.
ASÍ ES EL FORMATO DE LA FASE LIGA DE LA CHAMPIONS LEAGUE:
La Fase Liga la componen 36 equipos, donde cada equipo quedó emparejado contra 8 rivales distintos. Jugarán cuatro partidos de ida y cuatro de visitante.
Los primeros ocho equipos se clasifican directamente a los Octavos de final.
Los equipos del puesto 9 al 24 jugarán play-offs para unirse a los ocho mejores.
Los equipos que queden en el puesto 25 al 36 quedarán eliminados.
En las Fases eliminatorias, los cruces se juegan de ida y vuelta. Sólo la final es a partido único.