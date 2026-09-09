Jugadora Argentina de hockey afirma: "somos más grandes" que la selección de futbol de Messi

Victoria Granatto, integrante de la selección argentina de hockey sobre césped, quedó en el centro de la polémica luego de realizar unas declaraciones que rápidamente generaron repercusión en redes sociales y en el ámbito deportivo de su país.

La jugadora de Las Leonas fue cuestionada durante una entrevista después de que los panelistas recordaran el mensaje que Lionel Messi dedicó al equipo femenil tras su reciente consagración mundial. El capitán de la Albiceleste publicó en redes sociales un breve, pero significativo: “Felicitaciones, campeonas” tras su última conquista mundial.

Sin embargo, lejos de mostrarse sorprendida o agradecida por el reconocimiento del astro argentino, Granatto lanzó una respuesta que desconcertó a los conductores y que muchos interpretaron como una minimización de la figura de Messi y de la selección argentina de futbol.

“Todo bien con la selección de futbol, pero todo el mundo quería que salude Messi, chicas es Messi, no pasa nada...”, comentó la jugadora, antes de remarcar que, desde su perspectiva, la historia construida por Las Leonas tiene un peso todavía mayor.

“Nuestra historia es mucho más grande que la que tienen”, sentenció Granatto, en referencia al combinado de futbol.

¿Qué ha ganado la Selección Argentina de hockey femenil?

Las Leonas cuentan con una historia mundialista de enorme peso. Con su reciente título conseguido en Amstelveen 2026, Argentina llegó a tres Copas del Mundo de hockey sobre césped, las mismas que suma la selección argentina de futbol.

El conjunto albiceleste conquistó su primer Mundial de Hockey en Perth 2002 y volvió a levantar el trofeo en Rosario 2010. La tercera corona llegó este agosto, nuevamente frente a Países Bajos, rival al que derrotaron en la final para terminar con una espera de 16 años sin títulos.

Dirigidas por Fernando Ferrara, Las Leonas también cortaron la hegemonía neerlandesa, que había dominado las últimas tres ediciones. Con este campeonato, Argentina se consolidó además como el segundo país más ganador en la historia del Mundial de hockey femenil, solamente por detrás de Países Bajos y por encima de Australia y Alemania, que tienen dos títulos cada uno.

La comparación entre ambas selecciones, sin embargo, abrió un nuevo debate en Argentina: ¿qué pesa más, la historia de Las Leonas o la dimensión mundial alcanzada por Lionel Messi y la Albiceleste?