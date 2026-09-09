El hijo de Kimi Räikkönen da el salto: Robin se une al programa de jóvenes de Red Bull

Red Bull siempre se ha caracterizado por reconocer el talento de jóvenes pilotos y desarrollarlos y llevarlos hasta la Fórmula 1 y, ahora, su misión tendrá un nombre de peso: el de la familia de Kimi Raikkonen tras firmar al hijo del campeón del mundo de 2007, Robin Raikkonen, para su academia a partir del 2027.

El joven piloto finlandés ha destacado en el karting cosechando triunfos en campeonatos nacionales e internacionales de las series Rotax y WSK. Su incorporación busca replicar la ruta que llevó al éxito a figuras del Gran Circo como Max Verstappen y Sebastian Vettel para desarrollar el talento del hijo de Iceman hasta permitirle tener una oportunidad en la Fórmula 1.

Ante el anuncio de esta firma estratégica, Laurent Mekies, directivo de la organización, elogió las capacidades del piloto y destacó el método de trabajo que usarán para no apresurar el desarrollo.

Robin ya ha demostrado una capacidad excepcional en el karting. Su velocidad, su habilidad de carrera y su talento natural lo han consolidado como uno de los jóvenes pilotos más prometedores de su grupo de edad. Nuestro objetivo es desarrollarlo paso a paso, sin colocar ninguna presión innecesaria sobre sus hombros".

Por su parte, el histórico Kimi Räikkönen, quien acumuló 21 victorias y 103 podios a lo largo de 19 temporadas en la F1, expresó el entusiasmo familiar tras llegar a un acuerdo para impulsar la carrera de su hijo:

"Todos estamos encantados y emocionados de que Robin haya sido elegido para continuar su camino de carreras como miembro del Red Bull Junior Team. Laurent y todos los demás en Red Bull han brindado un apoyo increíble a lo largo de todas nuestras conversaciones. Es con gran humildad que Robin se une a este ilustre programa, y dedicará todos sus esfuerzos para garantizar la confianza que Red Bull está depositando en él".