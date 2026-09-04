Álvaro Fidalgo regresó a las canchas: Betis impuso su ley ante Real Madrid

Álvaro Fidalgo regresó a las canchas y fue clave en la victoria del Betis. El mexicano no jugaba un duelo oficial desde el pasado 23 de mayo. En la jornada 4 de LaLiga, el Real Madrid no se quitó la “maldición” que tiene como visitante en el Estadio La Cartuja de Sevilla y acabó perdiendo 1-0.

Álvaro Fidalgo inició en la banca y su entrada a la cancha se dio al minuto 60, cuando Manuel Pelligrini dio salida a Isco. Junto a los cambios de Nelson Deossa y Troy Parrott, fueron claves para la victoria.

El Betis celebró con sus aficionados el triunfo sobre el Real Madrid Reuters

El Real Madrid no gana en calidad de visitante desde agosto de 2021, donde suma cuatro empates y una derrota.

El cuadro de José Mourinho tuvo las mejores aproximaciones en el primer tiempo, donde Álvaro Vallés fue clave para mantener el 0-0.

Para el segundo periodo, el Betis se puso adelante en la recta final del partido. Natan Bernardo de Souza remató un tiro de esquina, Thibaut Courtois realizó una gran atajada y Troy Parrott aprovechó el rechace para mandar el balón al fondo al minuto 82.

El portero Álvaro Vallés fue la figura del Betis Reuters

Los minutos siguientes fueron un vendaval que tuvo que aguantar el cuadro verdiblanco.

Al 83, Mourinho dio entrada a Carlos Espí por Fede Valverde y casi le salió el cambio al técnico portugués.

Kylian Mbappé estrelló el balón en el travesaño y después, Carlos Espí marcó un golazo. Vinícius Jr puso un servicio al área, el 19 del Real Madrid se tiró para atrás y realizó un remate acrobático para sacudir las redes al 87. Sin embargo, el gol fue anulado por fuera de juego.

En tiempo añadido, Natan derribó a Vinícius Jr para que se decretara la pena máxima. Vallés le detuvo el penal a Mbappé y después fue a encararlo. La jugada se revisó por posible invasión en el área Marc Bartra, pero no se concedió la repetición.

Después, el portero del Betis se volvió a erigir como figura al realizar un atajadón tras el remate de Carlos Espí.