Isaac del Toro vuelve al ruedo: comanda al UAE para los GP en Canadá

El mexicano Isaac del Toro vuelve al “ruedo” para este fin de semana. El originario de Ensenada, Baja California, comanda al equipo del UAE Team Emirates para los Grand Prix de Québec y Montréal, Canadá, ante la ausencia de Tadej Pogacar, quien se recupera tras una caída y operación en La Vuelta.

El equipo del UAE dio a conocer a sus siete ciclistas que verán acción en estas competencias, donde Isaac del Toro está a la cabeza para las citas del 11 y 13 de septiembre, previo al Mundial de Ciclismo de Ruta.

Isaac del Toro se prepara para participar en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2026 Mexsport

LOS SIETE CICLISTAS DEL UAE TEAM EMIRATES:

Isaac del Toro.

Felix Grobschartner.

Brandon Mcnulty.

Jhonathan Narváez.

Florian Vermeersch.

Tim Wellens.

Adam Yates.

El ciclista mexicano afronta los Grand Prix con miras a su preparación para el Mundial de Ciclista de Ruta de la UCI 2026, que se celebrará del 20 al 27 de septiembre. “El Torito” también encabeza al equipo de México para esta cita.

Isaac del Toro viene en gran ritmo de la temporada, después de su histórico tercer lugar en el Tour de Francia 2026, su renovación con el UAE Team y su título en la vuelta a Alemania.