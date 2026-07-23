Benji Flowers, el talento con raíces mexicanas que Chelsea amarró desde los 15 años

A los cuatro años, Benji Flowers era un niño incapaz de quedarse quieto. Corría por toda la casa, gastaba la energía de una mañana antes del desayuno y obligaba a sus padres a buscar desesperadamente una actividad que pudiera seguirle el ritmo. Lo inscribieron en un pequeño club de futbol de Texas con el objetivo que llegara cansado a casa. Dos décadas de entrenadores dirían después que aquel exceso de energía nunca desapareció. Sólo aprendió a llevar un balón pegado al pie. Hoy, esa hiperactividad infantil acaba de convertirlo en una de las inversiones más tempranas de un club grande de Europa.

Nadie imaginó que aquella decisión, tomada únicamente para mantener ocupado a un niño hiperactivo, terminaría llevando a Chelsea a reservar su futuro antes de que pudiera conducir un automóvil.

Con apenas 15 años, Flowers firmó el contrato profesional más precoz en la historia del FC Dallas y el club londinense ya tiene asegurada su incorporación cuando cumpla 18 años. La operación, según The Athletic, contempla un pago inicial cercano a los tres millones de dólares y podría alcanzar los 10 millones mediante variables, además de un porcentaje de una futura venta que permanecerá en manos del conjunto texano.

¿Cuál es el origen de Benji Flowers?

Nació en Longview, Texas, aunque creció en Forney, una comunidad donde el deporte forma parte de la vida cotidiana. Su familia es profundamente competitiva. Su hermano Aaron eligió el futbol americano y hoy juega como cornerback en la Universidad de Oregon después de ser considerado uno de los mejores prospectos del país en preparatoria.

Benji también disfrutaba lanzar el ovoide, pero el futbol terminó atrapándolo. Después de pasar por equipos locales, llegó al Dallas Texans SC cuando tenía 10 años. Apenas un año más tarde recibió una llamada que cambiaría su vida. Los entrenadores de la Academia del FC Dallas querían verlo entrenar.

Mis papás me dijeron que este club quería verme jugar. Fui a una prueba y recuerdo que entrené con jugadores nacidos en 2009, dos categorías arriba de la mía. Fue ahí cuando me enamoré del FC Dallas", recordó el delantero en una entrevista publicada en el portal del club texano.

Desde entonces, su desarrollo dejó de seguir los tiempos normales.

Mientras la mayoría de los adolescentes disputaba torneos juveniles, Flowers ya entrenaba diariamente con el North Texas SC, la filial profesional del FC Dallas, y participaba en sesiones del primer equipo enfrentando futbolistas que prácticamente le duplicaban la edad.

El 21 de marzo de 2026 llegó otro momento decisivo. Con 14 años, 11 meses y siete días debutó profesionalmente con el North Texas SC frente al Houston Dynamo 2, convirtiéndose en el segundo jugador más joven en la historia del club.

Su crecimiento convenció al FC Dallas de entregarle un contrato hasta la temporada 2030-31, con opción a una campaña adicional. Al mismo tiempo, Chelsea decidió adelantarse a cualquier competencia europea y asegurar desde ahora la llegada del atacante cuando las normas de la FIFA permitan su transferencia internacional.

¿Cuál es el origen mexicano de Benji Flowers?

La madre del juvenil delantero es mexicana. Gracias a ella posee doble nacionalidad y puede representar tanto a Estados Unidos como a México. Por ahora ha defendido únicamente la camiseta de la selección estadounidense Sub-15, con la que suma dos goles en tres partidos, aunque la Federación Mexicana también ha seguido de cerca su evolución.

No estoy pensando en eso todavía. Cuando sea mayor comenzaré a analizarlo. Tener dos países tan importantes como opciones es algo increíble", explicó recientemente.

Flowers combina la velocidad y la disciplina táctica que caracterizan al futbol estadunidense con el desborde, la creatividad y el uno contra uno propios del jugador formado bajo la influencia del futbol mexicano. No es casualidad que el FC Dallas se haya convertido en una cantera capaz de producir futbolistas con esa identidad bicultural, reflejo de la enorme comunidad hispana del norte de Texas.

En la cancha sueña con parecerse a Vinícius Júnior y Kylian Mbappé. Fuera de ella todavía conserva la misma energía que desesperaba a sus padres cuando era niño. Sólo que ahora esa hiperactividad vale millones y tiene una fecha marcada en el calendario: el día en que Benji Flowers cumpla 18 años y Chelsea reclame a la joya que decidió apartar antes que el resto del mundo.