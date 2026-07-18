Benjamín Mora debuta con goleada y destaca la actitud de su Pachuca tras vencer 3-0 a Pumas

El estreno de Benjamín Mora en el banquillo del Pachuca no pudo ser mejor. Los Tuzos comenzaron el torneo con una contundente victoria de 3-0 sobre Pumas, un resultado que dejó satisfecho al estratega, quien en conferencia de prensa destacó tanto el desempeño de su equipo como la ilusión que representa dirigir a una institución como la hidalguense.

Mora reconoció que su equipo fue superior durante la primera mitad, periodo en el que logró una superioridad en el marcador, mientras que en el complemento resaltó la solidez defensiva con la que controlaron el partido para asegurar los tres puntos.

El técnico aseguró sentirse contento con la actuación de sus jugadores y con la forma en la que interpretaron el encuentro, además de expresar el orgullo que representa para él ser entrenador de un club como Pachuca.

Salomon Rondon marcó doblete en el partido. Adrian Macias/Mexsport

Uno de los temas que más destacó fue la calidad del plantel con el que cuenta. Para Mora, tener futbolistas de este nivel facilita el trabajo del entrenador, ya que considera que su principal labor es darles confianza, fortalecer el aspecto mental y ajustar algunos detalles tácticos, dejando que sean los propios jugadores quienes marquen la diferencia dentro del terreno de juego.

Finalmente, el estratega recordó que el equipo llegaba con un sentimiento de revancha tras la eliminación sufrida el torneo pasado, por lo que el grupo afrontó este debut con la determinación de comenzar el campeonato con una victoria.

Pese al contundente triunfo, Benjamín Mora mantuvo un discurso mesurado. Se mostró tranquilo y satisfecho por el resultado, aunque dejó claro que apenas se trata de la Jornada 1, que únicamente son tres puntos y que el camino en el torneo apenas comienza.