Benjamín Gil llegará como manager a los Diablos Rojos del México para la temporada 2027 de la Liga Mexicana de Beisbol, confirmaron fuentes a Excélsior. El estratega tomará el lugar de Lorenzo Bundy, quien llevó a la organización a conquistar los campeonatos de 2024 y 2025.

Los Charros de Jalisco ya confirmaron que Gil no continuará al frente de su equipo de la LMB. El siguiente paso será el anuncio oficial de los Diablos, que pondrán su dugout en manos del manager mexicano más exitoso en los últimos años.

Gil, ganador de seis campeonatos de la Liga Mexicana del Pacífico y una Serie del Caribe, asumirá un reto con una exigencia inmediata: mantener al México en la pelea por el título y responder a las expectativas de una organización acostumbrada a ser protagonista.

El manager conoce de primera mano el poder de los Diablos. En 2025 condujo sorpresivamente a los Charros al campeonato de la Zona Norte y a la disputa de la Serie del Rey, en la que cayó precisamente ante la novena que ahora dirigirá.

Gil también encabezó a la Selección Mexicana que terminó en tercer lugar del Clásico Mundial de Beisbol de 2023, el mejor resultado del país en el torneo. Su segunda participación al frente del conjunto nacional tuvo un desenlace distinto: en 2026, México quedó eliminado en la primera ronda con marca de dos victorias y dos derrotas.

Bundy deja dos títulos y una eliminación inesperada

Lorenzo Bundy dejará el dugout escarlata después de una etapa de dominio. Bajo las órdenes del estadunidense, los Diablos conquistaron dos campeonatos consecutivos, con temporadas regulares por encima de .700 de porcentaje de victorias y una contundencia que trasladaron a la postemporada.

Los Diablos barrieron las Series del Rey de 2024 y 2025, resultados que devolvieron a la organización a la cima del beisbol mexicano y elevaron la exigencia para quien ocupe su puesto.

La novena escarlata volvió a ser el mejor equipo de la temporada regular en 2026, pese a algunos altibajos. Sin embargo, su búsqueda del tricampeonato terminó de manera sorpresiva: los Pericos de Puebla la eliminaron en la Serie de Zona, por lo que ni siquiera alcanzó la disputa por el campeonato del Sur.

La directiva de los Diablos anunció en días pasados que Bundy no continuará como manager, aunque permanecerá dentro de la organización como asesor. Su salida abrió el espacio que ocupará Gil para la próxima campaña.

Gil seguirá con los Charros en invierno

La salida de Benjamín Gil de los Charros corresponde únicamente al equipo de la LMB. El estratega continuará al frente de la novena de Jalisco en la Liga Mexicana del Pacífico, donde comenzó la temporada 2026-2027 con una victoria ante los Jaguares de Nayarit.

Gil y los Charros buscan el tricampeonato de la LMP, además de defender su corona y conseguir el bicampeonato de la Serie del Caribe. Su siguiente destino en el verano estará en la capital, pero sus objetivos inmediatos seguirán ligados a Jalisco.

Caption: Benjamín Gil tomará el mando de los Diablos Rojos del México, equipo al que enfrentó con los Charros en la Serie del Rey de 2025.