Jude Bellingham volvió a ofrecer una muestra de su calidad con el golazo que marcó en la victoria del Real Madrid por 5-1 sobre el PSV Eindhoven, en la quinta jornada de la Champions League. Su anotación, una espectacular volea con el exterior del pie derecho, no solo ayudó a completar la remontada madridista: también reavivó las comparaciones con Zinedine Zidane, uno de sus grandes referentes futbolísticos.

El centrocampista inglés comenzó el encuentro en el banquillo e ingresó al descanso, cuando el conjunto dirigido por José Mourinho estaba abajo en el marcador. Después de que Federico Valverde consiguiera el empate al minuto 50, Bellingham tomó el protagonismo y firmó el 2-1 que cambió definitivamente el rumbo del partido.

El gol de Bellingham que recordó a Zinedine Zidane

La jugada del minuto 60 fue una auténtica exhibición técnica. Bellingham encontró un balón rechazado en las inmediaciones del área, lo levantó con el pie izquierdo y, sin dejarlo caer, se acomodó el esférico con la derecha.

Enseguida conectó una volea con la parte externa de ese mismo pie. El disparo tomó una trayectoria espectacular y terminó en la portería del PSV, ante la mirada de Matej Kovar, quien no pudo evitar la anotación.

La definición recordó algunos de los recursos técnicos que caracterizaron a Zidane durante su etapa como futbolista, una comparación recurrente desde que el inglés comenzó a destacar en el Borussia Dortmund y que se intensificó tras su llegada al Real Madrid.

Bellingham reconoce la superioridad de su ídolo

Las comparaciones no son nuevas para el mediocampista, pero él tiene claro quién ocupa un lugar especial en su admiración. Al ser cuestionado sobre las similitudes con el exfutbolista francés, Bellingham destacó la elegancia y la calidad de su referente, al que considera muy superior.

Es un gol muy bonito… Normalmente, mis goles (son de) más cerca del área, por eso es una zona muy importante para mí, pero no… Zidane es mucho mejor que yo, mucho más elegancia. Es mi ídolo y por eso es mucho mejor que yo”, fue lo que respondió el joven británico de 22 años cuando se le volvió a comparar con Zidane.

Zidane dejó una huella imborrable en el madridismo, especialmente por su técnica, visión de juego y capacidad para aparecer en los momentos importantes. Bellingham, por su parte, ha construido su propio camino con actuaciones que lo colocan entre los centrocampistas más determinantes de su generación.

Con su anotación ante el PSV, el inglés alcanzó 53 goles en 158 partidos oficiales con el Real Madrid, además de registrar 38 asistencias. En la temporada 2026-27 suma siete tantos en todas las competiciones, incluidos dos en la Champions League.

La exhibición ante el conjunto neerlandés confirmó que Bellingham puede decidir partidos con recursos que van mucho más allá de su capacidad para llegar al área. Y aunque las comparaciones con Zidane continuarán, el inglés parece cómodo reconociendo que su ídolo todavía representa una referencia difícil de alcanzar.