Bélgica mantiene el fuego cruzado con FIFA y ahora se queja del campo de entrenamiento

La tensión entre Bélgica y la FIFA en el Mundial 2026 está lejos de terminar. Días después de cuestionar la decisión que permitió a Estados Unidos contar con Folarin Balogun en los octavos de final, la federación belga abrió un nuevo frente de conflicto, ahora por las condiciones del campo de entrenamiento que le fue asignado en Los Ángeles.

La Real Federación Belga de Futbol informó que, al llegar a la Universidad Loyola Marymount, sede elegida por la FIFA para preparar el duelo de cuartos de final ante España, realizó una inspección del terreno de juego y concluyó que la superficie "no cumplía con los estándares mínimos requeridos" para desarrollar su sesión de entrenamiento informó en un comunicado.

Ante esa situación, Bélgica solicitó formalmente un cambio de instalaciones. La FIFA aceptó la petición y el equipo dirigido por Rudi Garcia trasladará su preparación al complejo deportivo del LA Galaxy, en Carson, antes del partido del viernes en el SoFi Stadium.

La postura belga fue respondida por la propia Universidad Loyola Marymount, que defendió el estado de sus instalaciones.

El campo Sullivan se somete a pruebas periódicas para garantizar la máxima calidad. Nuestro campo está en óptimas condiciones y ha sido utilizado por varios equipos deportivos profesionales, además de tener compromisos programados para este verano", señaló la institución en un comunicado.

¿Cómo inició la tensión?

Este nuevo episodio se suma a la disputa que ambas partes sostuvieron durante los octavos de final. Bélgica protestó la decisión de la FIFA de suspender la sanción de un partido impuesta al delantero estadounidense Folarin Balogun, quien quedó habilitado para disputar el encuentro frente a los europeos.

La federación belga presentó una objeción formal al considerar que la medida afectaba la equidad deportiva. Sin embargo, el Comité de Apelación de la FIFA desestimó el recurso al determinar que Bélgica no era parte del procedimiento disciplinario y, por lo tanto, no tenía legitimidad para impugnar la resolución.

Antes de aquel encuentro, Rudi Garcia ironizó sobre la situación al asegurar que parecía "una broma del Día de los Inocentes". Horas después, Bélgica respondió dentro del campo con una contundente victoria de 4-1 sobre Estados Unidos en Seattle para avanzar a los cuartos de final.

Ahora, el desacuerdo con la FIFA cambia de escenario. Ya no gira alrededor de una decisión disciplinaria, sino de la infraestructura que la organización puso a disposición de una de las selecciones que sigue con vida en la lucha por el título mundial.