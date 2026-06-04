¡Golpe devastador en el Bronx! Aaron Judge es baja por una fractura de costilla en la temporada 2026

El golpe más duro de la temporada para los Yankees no llegó desde el montículo rival. El equipo de Nueva York anunció este jueves que su capitán, Aaron Judge, vigente Jugador Más Valioso de la Liga Americana, fue diagnosticado con una fractura por estrés en la primera costilla del lado derecho. Esta preocupante lesión lo alejará de los diamantes entre cuatro y seis semanas, poniendo en jaque las aspiraciones de la franquicia.

De acuerdo con los primeros reportes de la prensa estadunidense, la lesión del toletero requiere un periodo de reposo absoluto y obligatorio. El staff médico de Nueva York lo revaluará en el plazo establecido para determinar el nivel de consolidación ósea y definir los pasos a seguir en su rehabilitación. La organización confirmó que se espera el regreso del jardinero en algún punto de la presente temporada 2026.

El vacío insustituible del Juez en el Bronx

La baja de Aaron Judge altera drásticamente el panorama de las Grandes Ligas. El jardinero derecho de 34 años es el corazón de la ofensiva neoyorquina, y ha sido tres veces ganador del Premio de Jugador Más Valioso (MVP) en 2022, 2024 y 2025.

En la temporada 2022, el cañonero estableció récord de cuadrangulares en la Liga Americana con 62.

Esta campaña su estado físico le ha pasado factura, con lo que no ha sido tan determinante como en las campañas anteriores al tener una modesta cuota de 17 jonrones, 38 carreras producidas y un .248 de bateo.

Aaron Judge es el vigente MVP de la Liga Americana; esta es una de sus campañas menos productivas en el aspecto ofensivo. Reuters

Una lesión atípica en las Grandes Ligas

La fractura por estrés en la primera costilla es una dolencia poco común en el beisbol. La costilla superior se conecta directamente con los movimientos de rotación del tronco y la cintura escapular, zonas fundamentales en la mecánica de swing de un bateador de poder. Acelerar el regreso antes de tiempo podría transformar una ausencia de seis semanas en una baja definitiva para el resto del año.

Hasta el momento, las oficinas de Nueva York no han especificado cómo ocurrió la lesión. El reloj de la recuperación de Aaron Judge arranca hoy y la gran interrogante queda en el aire: ¿podrán sobrevivir los Yankees sin su capitán?